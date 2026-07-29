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Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
Tabitha Chawinga lors de Malawi – Nigéria (Facebook : Football Association of Malawi)

CAN 2026 : Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi font un exploit

  • par David Hernandez

    • Pour le premier match de son histoire à la Coupe d’Afrique des Nations, le Malawi a fait sensation. Portée par les sœurs Chawinga, la nation africaine a fait chuter (3-2) le Nigéria, dix fois vainqueur de la compétition.

    Le 28 juillet 2026 restera dans l’histoire du football du Malawi. Ce jour-là, l’équipe féminine du pays a disputé le premier match de son histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations. Ayant déjà réalisé l’exploit de s’inviter à la table des meilleures sélections africaines pour ce tournoi, les coéquipières de Tabitha Chawinga savaient qu’elles avaient un gros morceau pour lancer cette CAN 2026. Quand elles faisaient leurs premiers pas mardi à Rabat, les Malawites affrontaient le Nigeria, vainqueur à dix reprises du trophée continental. Un gouffre donc entre les deux nations.

    Temwa Chawinga, joueuse du match

    Et pourtant, au coup de sifflet final, c’est bien le Petit Poucet qui avait un grand sourire. Dans la peau de David, le Malawi a renversé le Goliath nigérian sous l’impulsion des deux sœurs Chawinga. Capitaine de sa sélection, Tabitha a d’abord vu Temwa ouvrir le score à la 73e. L’attaquant d’OL Lyonnes n’a pas été en reste, faisant le break six minutes plus tard. Et si le Nigeria a repris espoir en réduisant la marque à la 92e, Temwa Chawinga a scellé le sort de cette première rencontre avec un doublé. Vainqueur 3-2, le Malawi défiera l'Égypte samedi.

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