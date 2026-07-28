À la recherche d'un numéro 9 avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL tient sa recrue. Après avoir passé sa visite médicale lundi, Loïs Openda rejoint le club lyonnais pour une saison. L'attaquant belge est prêté sans option d'achat.

Paulo Fonseca aurait certainement aimé pouvoir compter dessus un peu plus tôt, mais le coach ne fera pas la fine bouche. À deux jours de l'envoi de la liste des joueurs pouvant disputer la double confrontation contre le Sparta Prague, l'OL va pouvoir enregistrer son nouvel avant-centre. Ce mardi, le club lyonnais a confirmé la signature de Loïs Openda pour la saison à venir. L'attaquant belge débarque dans le cadre d'un prêt payant (3,5M€), sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il retournera à la Juventus Turin à l'issue de l'exercice 2026-2027.

Retrouver le chemin du but comme à Lens et Leipzig

Un nouvel ajout temporaire pour l'OL à ce poste, après l'expérience Endrick, mais la direction sportive avait fait de ce recrutement offensif un objectif prioritaire dans ce marché des transferts. N'ayant pas les moyens de s'offrir un attaquant de renom via une indemnité de transfert, le club septuple champion de France a donc usé une fois de plus de la solution du prêt. À 26 ans, Openda retrouve la Ligue 1, trois ans après son départ du RC Lens. Au sein de l'OL, le Diable Rouge va tenter de retrouver la confiance perdue à Turin la saison passée, avec seulement deux petits buts inscrits.