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Loïs Openda

Mercato : Loïs Openda rejoint l'OL sous la forme d'un prêt payant d'un an

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • À la recherche d'un numéro 9 avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, l'OL tient sa recrue. Après avoir passé sa visite médicale lundi, Loïs Openda rejoint le club lyonnais pour une saison. L'attaquant belge est prêté sans option d'achat.

    Paulo Fonseca aurait certainement aimé pouvoir compter dessus un peu plus tôt, mais le coach ne fera pas la fine bouche. À deux jours de l'envoi de la liste des joueurs pouvant disputer la double confrontation contre le Sparta Prague, l'OL va pouvoir enregistrer son nouvel avant-centre. Ce mardi, le club lyonnais a confirmé la signature de Loïs Openda pour la saison à venir. L'attaquant belge débarque dans le cadre d'un prêt payant (3,5M€), sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il retournera à la Juventus Turin à l'issue de l'exercice 2026-2027.

    Retrouver le chemin du but comme à Lens et Leipzig

    Un nouvel ajout temporaire pour l'OL à ce poste, après l'expérience Endrick, mais la direction sportive avait fait de ce recrutement offensif un objectif prioritaire dans ce marché des transferts. N'ayant pas les moyens de s'offrir un attaquant de renom via une indemnité de transfert, le club septuple champion de France a donc usé une fois de plus de la solution du prêt. À 26 ans, Openda retrouve la Ligue 1, trois ans après son départ du RC Lens. Au sein de l'OL, le Diable Rouge va tenter de retrouver la confiance perdue à Turin la saison passée, avec seulement deux petits buts inscrits.

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    10 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 28 Juil 26 à 18 h 41

      Article très clair qui explique bien le contexte de l'arrivée d'Openda en prêt.

      Je suis ravi de son arrivée, c'est une grande amélioration de l'effectif par rapport à la situation de l'an dernier où le poste d'avant-centre était dans le flou total. Maintenant ce n'est pas le moment de pinailler, il faut se qualifier en C1, on a un effectif pour remporter ces rencontres à élimination directe si les joueurs sont sérieux.

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    2. Avatar
      ggs - mar 28 Juil 26 à 18 h 48

      En espérant le bon coup

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    3. Avatar
      Olbra - mar 28 Juil 26 à 18 h 54

      Je commençais à m'inquiéter de l'attente pour l'officialisation de l'annonce en considérant que la visite médicale a eu lieu à priori hier matin et qu'on n'avait plus de nouvelle.

      Maintenant qu'il est là, j'espère que notre structure de jeu puisse prendre forme. Himbert a été très intéressant la saison dernière, mais les matchs amicaux de cet été ont bien montré qu'il ne pouvait pas (encore) être notre avant centre titulaire.

      C'est un joueur qui vient d'une très mauvaise saison mais qu'avant cela a enchaîné 3 saisons à environ 20 buts. Espérons qu'il puisse retrouver son niveau d'avant la Juventus.

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    4. Avatar
      gOLdorak - mar 28 Juil 26 à 18 h 54

      Au moins, cette fois, on n'aura pas besoin de passer six mois avec Satriano et six mois avec Yaremchuk en pointe. À moins qu'Openda ne se soit totalement perdu en Italie, c'est assurément un progrès.

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    5. Avatar
      pathetikOL - mar 28 Juil 26 à 18 h 56

      donc un pari sur la qualification en LDC, en espérant que ce sera un pari gagnant ...

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    6. OLVictory
      OLVictory - mar 28 Juil 26 à 18 h 57

      Il faudra être un peu patient si Openda ne revient pas tout de suite à son plus haut niveau !
      Oui je sais, je demande l'impossible…

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    7. OLVictory
      OLVictory - mar 28 Juil 26 à 19 h 13

      La réaction de Loïs Openda : "J’ai eu beaucoup de bons échos sur le club et la ville. J’ai énormément échangé avec le coach qui m’a expliqué sa philosophie de jeu et la manière dont il voulait m’utiliser. On était assez impatient tous les deux. J’ai aussi beaucoup parlé avec les joueurs belges de l’équipe et j’ai hâte de voir notre connexion sur le terrain. Je suis un amoureux du foot qui a envie de vite rejouer, de faire plaisir aux supporters et surtout de gagner. »

      Bienvenue à Lyon, Loïs

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    8. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - mar 28 Juil 26 à 19 h 14

      un tigre dans notre moteur !!! 👏👏😀😀❤️💙

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    9. Gerard
      Gerard - mar 28 Juil 26 à 19 h 15

      Benvenue Loïs !

      "On a confiance et on compte sur toi Loïs. Prouve-nous qu'on a raison !"

      "Allez l'OL" !

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    10. RBV
      RBV - mar 28 Juil 26 à 19 h 16

      Ça va faire mal avec nos ailiers belges ! On a enfin notre 9 titulaire pour la saison, sans flou artisitique, ça fait plaisir quand même !
      Hâte de le voir sur le terrain.

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