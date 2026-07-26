Dans les prochains jours, Loïs Openda deviendra, sauf mauvaise surprise, le nouvel attaquant de l'OL. À 26 ans, le Belge reste sur une saison compliquée à la Juventus Turin et voit le club lyonnais comme une opportunité de se relancer.
Il a fallu le temps, mais à quelques jours de faire son entrée en Ligue des champions, l'OL tient enfin son nouvel avant-centre. Dans l'attente des résultats de la traditionnelle visite médicale, Loïs Openda est censé devenir le numéro 9 lyonnais, un poste qui manquait cruellement de solutions depuis les départs de Roman Yaremchuk et Endrick à l'issue de leur prêt. Pour le Belge, il sera également question d'un prêt sans option d'achat.
Une situation qui n'est pas sans rappeler celle du Brésilien, débarqué pour six mois dans la capitale des Gaules avant de retourner au Real Madrid. Cela n'avait pas empêché le public lyonnais d'acheter en masse le maillot floqué "Endrick" et cela sera certainement la même chose avec Openda, même si l'impact médiatique reste moindre qu'avec l'international auriverde.
Un profil en échec et plus accessible
Cependant, les deux dossiers peuvent être semblables sur le papier. Deux attaquants appartenant à des clubs historiques, que ce soit le Real ou la Juventus Turin. Deux formations avec qui les relations au cours des années ont toujours été très cordiales et qui peuvent ainsi faciliter les discussions, même si les hommes ont changé dans les différentes directions. Néanmoins, plus que les coulisses, c'est bien entre les joueurs que la comparaison peut s'entendre. Il y a huit mois, Endrick avait le besoin de trouver un club capable de lui donner des minutes, de s'exprimer et ainsi de pouvoir retrouver la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026.
Le pari a été réussi et cela a certainement pesé dans la décision de Loïs Openda de répondre favorablement à l'appel de l'OL. Samedi soir, le Belge a confirmé un départ imminent et, même s'il n'a pas confirmé l'identité du club, a expliqué son choix. "C’était important de retrouver du temps de jeu. J’ai envie de jouer au football, de marquer des buts. Malheureusement, la saison dernière ne s’est pas bien passée. Il était donc important de trouver un endroit où je peux m’épanouir, avoir du temps de jeu et aussi revenir en équipe nationale."
S'il n'a pas été mis sur le chemin de Lyon par Dieu, comme Endrick n'a cessé de le répéter, le discours d'Openda est sensiblement le même que celui de son futur prédécesseur. Rien de surprenant, car ces pistes, l'OL ne pourrait pas les atteindre si elles n'étaient pas en situation d'échec dans leur club respectif. Cela empêche certes de se prendre vraiment d'affection pour un élément que l'on sait qu'il n'est que de passage, mais l'OL n'a désormais plus les moyens de cibler de tels joueurs et doit donc ruser.
Un prêt payant pour contourner l'encadrement de la masse salariale
Si la situation économique a retrouvé un peu de couleur, elle reste quand même préoccupante sur certains points. L'OL reste toujours dans le viseur de l'UEFA pour les deux prochaines saisons, tandis que la DNCG a salué les efforts lyonnais, mais reste attentive aux faits et gestes. Le gendarme financier a d'ailleurs confirmé l'encadrement de la masse salariale pour les six prochains mois et cela pousse l'OL à devoir dégraisser. Ce n'est absolument pas une réussite pour le moment, avec le seul Afonso Moreira qui a mis les voiles, et on ne peut pas dire que le Portugais prenait une part importante dans la grille des salaires. Ce qui serait le cas pour Loïs Openda, qui tournerait à huit millions d'euros annuels à la Juventus Turin.
Une somme inatteignable pour la direction lyonnaise, qui a donc dû convaincre la Vieille Dame sur les modalités du prêt. D'où la formule d'un prêt payant de trois millions d'euros, permettant ainsi à l'OL de couvrir une partie du salaire turinois de l'attaquant belge, sans avoir à l'inscrire dans sa masse salariale encadrée. Une formule déjà utilisée avec Endrick, même si l'indemnité du prêt était dégressive suivant le nombre de matchs joués par le Brésilien. Finalement, tout le monde s'y retrouve plus ou moins avec l'espoir que ce soit une réussite pour l'OL, Loïs Openda et la Juventus Turin, qui aimerait retomber sur ses pattes à l'été 2027.
Je pense que c'est un joueur plus sûr qu’Endrick car il a déjà des références en Europe et en particulier en L1. En revanche, marre des prêts secs et du changement d’AC chaque année. Il faut un peu de continuité. Est-ce qu'on ne pouvait pas s’en sortir avec un joueur plus jeune, moins payé, qui aurait été davantage un pari ? On l’a reussi à d’autres postes l’année dernière et on le tente à nouveau avec Ouedraogo et dans une moindre mesure Bidstrup (puisque 10M c'est déjà bcp pour nous). Pourquoi pas sur un 9 ?
Peut-être parce qu'un 9 est une denrée plus rare sur le marché et que le poste demande plus d'exigence en terme de résultat immédiat.
Oui sans doute. Mais d’autres (Lens avec Openda par exemple, Lille avec David...) arrivent à trouver un gars qui perce... Mais tu as raison, c'est plus difficile que pour un latéral ou un 8.
Un gars qui perce comme J. David c'est 27 millions à payer, je ne pense pas que l'on ait les moyens de ce genre de pari. Peut-être dans deux ans, si on arrive à faire deux qualifications en LDC de suite.
Une arrivée moins enthousiasmante que celle d'Endrick mais pour les raisons invoquées on ne peut se permettre de faire la fine bouche.
A Openda de montrer qu'il n'a rien perdu de ses qualités affichées du temps où il évoluait à Lens.
L'occasion est belle pour lui de se relancer chez nous et nous faire regretter qu'il n'est que de passage.
Perso je le préfère à Endrick, dont je n'aimais pas la facon de jouer et qui ne s’est jamais inscrit dans le collectif.
Il est possible que la raison du prêt d’un an est aussi que Fonseca partira peut-être l’année prochaine emen fin de contrat et qu'acheter un 9 cette année c'est sans garantie de continuité si on a ensuite un coach qui ne veut pas jouer le contre avec des attaquants de profondeur mais plutot avoir la possession et donc un AC pivot bon buteur de la tête, avec un gros physique...
En tous cas pour ce qui est du très court terme, on est équipé pour le tour préliminaire de LDC si on a pas de blessure. On a un joueur correct à très bon à chaque poste. Avec comme maillons faibles la charnière centrale (pour moi Mata est en déclin depuis la CAN - ou alors il a surperformé avant), et comme tout le monde le sait le poste d’ARD. Mais malgré ça, on a normalement le matos sur le papier pour passer nos tours de qualif. Je dis bien sur le papier... Mais c'est déjà ça !
Incroyable ce deal. La Juve doit vraiment avoir confiance en nous pour accepter de prendre en charge tout son salaire. L’indemnité de prêt n’en couvrant meme pas la moitié.
Je lis que certains mégottent encore, mais c’est inespéré d’avoir ce joueur.
Pendant ce temps on peut travailler sur des pistes de 9 en post formation plus abordables.
Il va quand même y avoir une pression de dingue sur nos épaules pour les tours préliminaires….
Incroyable, inespéré… presque miraculeux.
Il ne reste plus qu'à espérer qu'Openda retrouvera instantanément le chemin des filets pour nous faire une saison à 20 buts ou assists
OK je pense qu'on pouvait difficilement imaginer mieux. Un attaquant de haut niveau, parlant français, habitué à la ligue 1, et ayant fait une préparation complète sans blessure si je ne m'abuse, en terme sportif sur le court terme en tout cas.
Sur le moyen terme on peut se questionner sur la validité de se faire prêter nos joueurs titulaires. Ça parait un peu contre productif puisqu'un titulaire va forcément jouer beaucoup et prendre de la valeur s'il performe.
Mais bon je pense que le staff a conscience de ça et préfère privilégier le sportif et il a bien raison. Il sera temps de procéder différemment une fois qu'on se sera stabilisé financièrement et qu'on aura laissé partir les salaires d'une autre époque.
Je pense que cette saison peut vraiment être une saison de transition, avec des beaux objectifs pour motiver joueurs et supporters.
Se qualifier pour la ldc et ensuite les seizième, et une troisième place en championnat. Rien que de pouvoir avoir ses ambitions est top quand on connaît notre passé récent. Il reste juste a dégraisser en espérant que ça puisse être fait avant le tour préliminaire et faire prendre cette mayonnaise !
Rien ne nous dit que les autres pistes évoquées soient abandonnées. Un autre 9 en prêt avec option d’achat n’est pas a écarter. Je sais que Mathys Tel plaît beaucoup à M. Gerlinger et on aura beaucoup de matchs pour pouvoir faire tourner. En attendant je suis très content de voir Openda dans l’équipe en espérant qu’il performe.
Allez l’OL 🔴🔵
Quand Guy Lacombe va chercher Drogba au Mans il n’avait alors pas de muscles ni de réputation flatteuse.
Il a mis un an à en faire un mutant de ce sport. Je rêve qu’on puisse faire un coup comme ça.
Meme si aujourd’hui de moins en moins de joueurs échappent aux radars des gros prédateurs.