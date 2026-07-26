Dans les prochains jours, Loïs Openda deviendra, sauf mauvaise surprise, le nouvel attaquant de l'OL. À 26 ans, le Belge reste sur une saison compliquée à la Juventus Turin et voit le club lyonnais comme une opportunité de se relancer.

Il a fallu le temps, mais à quelques jours de faire son entrée en Ligue des champions, l'OL tient enfin son nouvel avant-centre. Dans l'attente des résultats de la traditionnelle visite médicale, Loïs Openda est censé devenir le numéro 9 lyonnais, un poste qui manquait cruellement de solutions depuis les départs de Roman Yaremchuk et Endrick à l'issue de leur prêt. Pour le Belge, il sera également question d'un prêt sans option d'achat.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle du Brésilien, débarqué pour six mois dans la capitale des Gaules avant de retourner au Real Madrid. Cela n'avait pas empêché le public lyonnais d'acheter en masse le maillot floqué "Endrick" et cela sera certainement la même chose avec Openda, même si l'impact médiatique reste moindre qu'avec l'international auriverde.

Un profil en échec et plus accessible

Cependant, les deux dossiers peuvent être semblables sur le papier. Deux attaquants appartenant à des clubs historiques, que ce soit le Real ou la Juventus Turin. Deux formations avec qui les relations au cours des années ont toujours été très cordiales et qui peuvent ainsi faciliter les discussions, même si les hommes ont changé dans les différentes directions. Néanmoins, plus que les coulisses, c'est bien entre les joueurs que la comparaison peut s'entendre. Il y a huit mois, Endrick avait le besoin de trouver un club capable de lui donner des minutes, de s'exprimer et ainsi de pouvoir retrouver la Seleção en vue de la Coupe du monde 2026.

Le pari a été réussi et cela a certainement pesé dans la décision de Loïs Openda de répondre favorablement à l'appel de l'OL. Samedi soir, le Belge a confirmé un départ imminent et, même s'il n'a pas confirmé l'identité du club, a expliqué son choix. "C’était important de retrouver du temps de jeu. J’ai envie de jouer au football, de marquer des buts. Malheureusement, la saison dernière ne s’est pas bien passée. Il était donc important de trouver un endroit où je peux m’épanouir, avoir du temps de jeu et aussi revenir en équipe nationale."

S'il n'a pas été mis sur le chemin de Lyon par Dieu, comme Endrick n'a cessé de le répéter, le discours d'Openda est sensiblement le même que celui de son futur prédécesseur. Rien de surprenant, car ces pistes, l'OL ne pourrait pas les atteindre si elles n'étaient pas en situation d'échec dans leur club respectif. Cela empêche certes de se prendre vraiment d'affection pour un élément que l'on sait qu'il n'est que de passage, mais l'OL n'a désormais plus les moyens de cibler de tels joueurs et doit donc ruser.

Un prêt payant pour contourner l'encadrement de la masse salariale

Si la situation économique a retrouvé un peu de couleur, elle reste quand même préoccupante sur certains points. L'OL reste toujours dans le viseur de l'UEFA pour les deux prochaines saisons, tandis que la DNCG a salué les efforts lyonnais, mais reste attentive aux faits et gestes. Le gendarme financier a d'ailleurs confirmé l'encadrement de la masse salariale pour les six prochains mois et cela pousse l'OL à devoir dégraisser. Ce n'est absolument pas une réussite pour le moment, avec le seul Afonso Moreira qui a mis les voiles, et on ne peut pas dire que le Portugais prenait une part importante dans la grille des salaires. Ce qui serait le cas pour Loïs Openda, qui tournerait à huit millions d'euros annuels à la Juventus Turin.

Une somme inatteignable pour la direction lyonnaise, qui a donc dû convaincre la Vieille Dame sur les modalités du prêt. D'où la formule d'un prêt payant de trois millions d'euros, permettant ainsi à l'OL de couvrir une partie du salaire turinois de l'attaquant belge, sans avoir à l'inscrire dans sa masse salariale encadrée. Une formule déjà utilisée avec Endrick, même si l'indemnité du prêt était dégressive suivant le nombre de matchs joués par le Brésilien. Finalement, tout le monde s'y retrouve plus ou moins avec l'espoir que ce soit une réussite pour l'OL, Loïs Openda et la Juventus Turin, qui aimerait retomber sur ses pattes à l'été 2027.