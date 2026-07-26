OL - Mercato : Fonseca veut encore recruter au milieu

Avec l'arrivée de Loïs Openda, l'OL tient sa cinquième recrue de l'été. Néanmoins, le mercato est encore loin d'être terminé puisque Paulo Fonseca aimerait encore recruter au milieu de terrain.

Avec la fin de la Coupe du monde 2026, le marché des transferts risque de s'animer un peu plus sur le mois d'août. Cela ne fait pas vraiment les affaires de l'OL, qui aurait bien aimé dégraisser un peu plus vite. Cependant, la colonne des ventes se limite à Afonso Moreira à l'heure actuelle, de quoi limiter le champ d'action lyonnais. Tanner Tessmann, Orel Mangala, Duje Caleta-Car ou encore Abner et/ou Nicolas Tagliafico sont toujours dans l'effectif rhodanien.

Un statu quo qui empêche donc la cellule de recrutement d'agir comme bon lui semble, avec une masse salariale toujours encadrée par la DNCG et l'épée de Damoclès de l'UEFA toujours bien présente. "La masse salariale est surveillée. On ne peut pas enrôler un joueur tant qu’un autre n’est pas parti. Alors ce n’est pas facile. Mais Matthieu (Louis-Jean) fait un grand travail. Il faut un peu de patience", a confié Paulo Fonseca dans les colonnes du Progrès.

"Deux ou trois milieux vont partir"

Malgré des ventes qui se font encore attendre, l'OL a bien avancé sur son mercato. Déjà quatre recrues annoncées (Boudache, Bidstrup, Duranville, Ouedraogo) et une cinquième qui devrait débarquer dans les prochains jours avec Loïs Openda. De quoi être assez prêt pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, en attendant d'ajuster définitivement le groupe sur la dernière ligne droite du mercato. Car, l'entraîneur portugais l'assure, son effectif n'est pas encore taillé comme il l'aimerait. "Deux ou trois milieux ne vont pas rester. On a besoin d’un numéro 6 plus fort, car le jeu au milieu est très physique. On a Mads (Bidstrup) qui est agressif, qui court tout le temps, mais il a besoin de temps, on a besoin de son énergie." Les étés se suivent et se ressemblent désormais à l'OL : vendre avant d'acheter, mais toujours avec de bonnes idées.