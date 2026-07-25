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OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur Facebook

  • par David Hernandez

    • En cette trêve estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre à jour en suivant les différents réseaux sociaux d'Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones. Vous pouvez notamment nous retrouver sur Facebook.

    Encore une grosse semaine à patienter avant de retrouver Corentin Tolisso, Tyler Morton et les autres joueurs de l'OL pour leur entrée en lice en compétition officielle avec la Ligue des champions. En attendant ce déplacement à Prague, où sera présent Olympique-et-Lyonnais, le 4 août prochain, votre média poursuit son travail de veille pour vous tenir au courant de toute l'actualité de votre club de cœur. Mercato, informations sur les matchs amicaux, statistiques, tout y passe.

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