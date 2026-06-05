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Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL : suivez Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu'il y aura des Gones" sur nos différents réseaux sociaux

  • par David Hernandez

    • En cette trêve estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre à jour en suivant les différents réseaux sociaux d'Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones. Histoire de ne rien manquer de la reprise de l'OL le 29 juin et de l'actualité mercato d'OL Lyonnes.

    Depuis deux semaines, la trêve estivale a débuté pour l'OL. Pour ce qui est des féminines, le repos a commencé depuis une semaine même si certaines sont encore sur le pont avec des matchs internationaux. Mais qui a dit que la pause de l'été était synonyme de repos à 100% ? L'actualité ne s'arrête jamais, encore plus avec le mercato qui va ouvrir ses portes le 15 juin pour les garçons et le 1er juillet pour les Fenottes. Alors pour ne rien manquer de tout ce qui touche de près ou de loin au club lyonnais, il est l'heure de se mettre à jour en suivant l'ensemble de nos réseaux sociaux.

    En plus du site internet et de la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les émissions de "Tant qu'il y aura des Gones" mais aussi des interviews exclusives, Olympique-et-Lyonnais est présent sur TikTok, Instagram, X ou encore Facebook. Alors n'hésitez pas à nous suivre pour aider au développement du média.

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