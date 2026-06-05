En cette trêve estivale, c'est l'occasion rêvée de se mettre à jour en suivant les différents réseaux sociaux d'Olympique-et-Lyonnais et Tant qu'il y aura des Gones. Histoire de ne rien manquer de la reprise de l'OL le 29 juin et de l'actualité mercato d'OL Lyonnes.

Depuis deux semaines, la trêve estivale a débuté pour l'OL. Pour ce qui est des féminines, le repos a commencé depuis une semaine même si certaines sont encore sur le pont avec des matchs internationaux. Mais qui a dit que la pause de l'été était synonyme de repos à 100% ? L'actualité ne s'arrête jamais, encore plus avec le mercato qui va ouvrir ses portes le 15 juin pour les garçons et le 1er juillet pour les Fenottes. Alors pour ne rien manquer de tout ce qui touche de près ou de loin au club lyonnais, il est l'heure de se mettre à jour en suivant l'ensemble de nos réseaux sociaux.

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