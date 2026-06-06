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Anthony Lopes avec le FC Nantes
@Arnaud Duret – FC Nnates

Mercato : Anthony Lopes (ex-OL) va découvrir un troisième club en Ligue 1

  • par Tristan Le Pezennec

    • Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Nantes, l'ancien gardien emblématique de l'OL, Anthony Lopes, va rejoindre Angers pour deux saisons.

    Quelques jours après la relégation du FC Nantes, Anthony Lopes a déjà retrouvé un projet. L'ancien gardien de l'OL va s'engager avec Angers, où il devrait apporter toute son expérience à une formation qui a assuré son maintien en Ligue 1 assez sereinement lors du dernier exercice. Le SCO risque de perdre son portier titulaire, le Burkinabè Hervé Koffi, nommé parmi les cinq meilleurs gardiens du championnat cette saison aux trophées UNFP.

    Arrivé à Nantes à l'hiver 2024 après avoir résilié son contrat avec son club de cœur, Anthony Lopes espérait relancer sa carrière avec les Jaune et Vert. Le Portugais avait rapidement trouvé sa place chez les Canaris, au point d'hériter du brassard de capitaine au cours de cette saison. Malgré son expérience, son statut et ses bonnes performances, il n'a pas réussi à empêcher la chute du club nantais, relégué en Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2025-2026.

    Un contrat de deux saison, plus une en option, l'attend dans l'Anjou

    Cette descente a marqué un nouveau coup dur pour celui qui avait déjà vécu une fin d'aventure compliquée à Lyon. Longtemps titulaire indiscutable à l'OL, où il a disputé près de 500 matchs professionnels et remporté la Coupe de France en 2012, Anthony Lopes avait progressivement perdu sa place avec l’arrivée du Brésilien Lucas Perri, avant de définitivement tourner la page lyonnaise en décembre 2024.

    À 35 ans, le gardien international portugais (14 sélections) ne pense pas encore à la fin de carrière. En rejoignant Angers, il reste en Ligue 1 et tentera de retrouver de la stabilité après dix-huit mois particulièrement mouvementés. Le SCO mise notamment sur le vécu et l’expérience du haut niveau de son futur gardien pour encadrer un effectif angevin qui cherchera, comme d’habitude, à assurer son maintien dans l’élite le plus rapidement possible la saison prochaine.

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