Mercato : avec Lopes, l’OL a tenu sa parole

Après douze ans de bons et loyaux services, Anthony Lopes va quitter l’OL dans les prochaines heures. Comme il s’y était engagé, le club lyonnais a facilité son départ en lui payant son dû, le rendant ainsi libre.

Le mercato hivernal ne commence officiellement que mercredi et pourtant, le FC Nantes s’apprête déjà à annoncer une recrue. Avant même l’ouverture officielle du marché des transferts, les Canaris devraient selon toute vraisemblance signer Anthony Lopes. D’abord pour six mois et plus si affinités. En quête d’un rebond, le gardien portugais va enfin pouvoir retrouver les joies des terrains, car il débarque pour être le dernier rempart titulaire des Nantais.

Alban Lafont poussé sur le banc depuis trois matchs puis vers la sortie dans ce mercato, Antoine Kombouaré a choisi de miser sur l’expérience de Lopes pour mener à bien son opération "maintien". Cela aurait pu être le cas depuis six mois déjà mai le départ attendu de Lafont n’est jamais arrivé en août dernier et Anthony Lopes a dû gérer sa frustration de ne pas pouvoir rebondir. Ce sera désormais chose faite dans les prochaines heures et c’est forcément une page qui se tourne à l’OL.

Pas la fin espérée

L’histoire a beau se terminer en eau de boudin, le départ de Lopes marque la fin d’une époque qui aura duré plus de dix ans. Elle n’aura pas été couronnée de succès individuels et collectifs, toutefois, le natif de Givors a fait partie de cette génération qui a permis à l’OL de rester à flot quand les finances étaient dans le rouge au moment de la construction du Grand Stade à Décines. Avec 489 matchs disputés depuis le 31 octobre 2012, date de sa première avec son club formateur, Anthony Lopes restera une figure du club, que l’on aime ou non les caractéristiques du gardien durant cette décennie.

Mais comme dans une vraie histoire d’amour, il y a des hauts et des bas et malheureusement, comme le dit l’adage, "les histoires d’amour finissent mal en général". Entre l’OL et Lopes, les douze derniers mois n’auront pas été tout rose avec l’arrivée de Lucas Perri en janvier 2024. L’entente a d’abord été cordiale avant que le choix de propulser le Brésilien comme numéro 1 ne fasse prendre à cette idylle une tournure que personne n’espérait. Six mois de brouille avec notamment cette interview dans L’Équipe, qui aura fait grand bruit entre Rhône et Saône ainsi qu’à l’intérieur du club, mais aussi six mois à travailler comme un professionnel.

Une compensation salariale des six derniers mois

Pourtant, malgré les propos du champion d’Europe 2016 avec le Portugal, l’OL est resté fidèle à sa ligne de conduite. Il y a six mois, le club avait annoncé à Lopes son intention de ne pas faire de manières afin de faciliter un départ. La direction lui avait clairement montré la porte de la sortie, mais Lopes n’avait pas réussi à trouver chaussure à son pied. Le FC Nantes avait déjà été là, mais s’était retrouvé bloqué par le non-départ d’Alban Lafont. Un semestre plus tard, les Canaris ont choisi de passer à l’action, qu’importe l’avenir de l’ancien international espoir.

Ce lundi, Nantes tiendra sa première recrue de l’hiver, avant même l’ouverture du mercato. Car, dans l’histoire, l’OL a tenu sa promesse. Celle de ne pas mettre de bâtons dans les roues à Anthony Lopes. Il va lui payer ce qu’il lui devait, à savoir compenser ses six derniers mois de salaire, mais aussi faire une petite économie de salaire. Si la fin de l’histoire aurait pu et dû s’arrêter sur des larmes, un soir de mai et de qualification pour la Ligue Europa contre Strasbourg. Elle se finira en catimini, mais avec une parole tenue, ce qui est rare dans le football. La session d'adieux le 26 janvier prochain se fera, elle aussi, de façon discrète. Le FC Nantes retrouvera le club lyonnais en Ligue 1, mais loin du berceau qu'a représenté Lyon pendant 24 ans…