OL : c'est la fin de vacances pour les joueurs

Maxence Caqueret et Corentin Tolisso à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ce lundi 30 décembre, les joueurs de Pierre Sage retournent à l'entraînement. Les vacances sont terminées.

La trêve internationale est courte cette année. Avec quinze jours entre les deux rencontres, le 32e de finale de Coupe de France contre l'Entente Feignies-Aulnoye (1-2) et la réception de Montpellier, les Lyonnais ont eu peu de temps pour souffler. Huit jours au total, du dimanche 22 au dimanche 29 décembre. Ce lundi 30 marque en effet le retour aux choses sérieuses pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Les vacances sont à présent terminées.

Remettre la marche avant en Ligue 1

En revenant au centre d'entraînement en ce début de semaine, les hommes de Pierre Sage vont entamer la préparation de la 16e journée de Ligue 1. Samedi 4 janvier, ils accueilleront la lanterne rouge, Montpellier, actuellement en crise. Ce rendez-vous sera crucial pour se relancer après le dernier revers concédé en championnat sur le terrain du PSG (3-1).

Cinquième à la trêve, l'OL a besoin d'engranger des points. Premièrement pour sécuriser sa place dans le peloton des Européens, et dans un deuxième temps, afin de se rapprocher, si possible, du top 4. Pour cela, il est important d'avoir bien géré cette période de Noël, sachant qu'aucun stage n'est au programme. Les Rhodaniens resteront à Décines, avec certainement des horaires aménagés pour les séances des 31 décembre et 1er janvier. Pour les partenaires de Corentin Tolisso, les premières semaines de 2025 s'annoncent chargées.