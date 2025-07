Au bord du précipice, l’OL doit revenir à ses basiques désormais

Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Maintenu en Ligue 1 après être passé proche d'une mort presque annoncée, l'OL s'est offert un sursis. Une mise en garde que la nouvelle direction mais aussi tout un club doivent prendre en considération pour ne pas répéter les erreurs du passé.

Depuis quarante-huit heures, c'est un ouf de soulagement qui parcoure les coursives du Parc OL. Il n'y avait qu'à voir les sourires sur les visages de plusieurs salariés mercredi avant la conférence de presse de Michele Kang pour comprendre. L'OL a plus que sauvé sa place en Ligue 1 lors de la commission d'appel de la DNCG. En se maintenant dans l'élite française grâce au travail des équipes de la nouvelle présidente, le club lyonnais a aussi permis à tout un écosystème de perdurer. "Aujourd'hui (mercredi), ça va bien mieux. Mais, on ne faisait pas les fiers ces derniers jours", nous avouait un des salariés du club il y a deux jours.

Il est souvent fait état d'une famille OL. Mercredi matin, c'est avant tout cette famille qui a été sauvée d'une catastrophe assurée. Pas Paulo Fonseca, pas ses joueurs, pas son staff, mais bien tout un club. Si la Ligue 2 avait été actée en appel, personne ne donnait cher de la peau du club septuple champion de France. Ce dernier aurait sûrement sauté plusieurs étages à la fois. Tout est bien qui finit bien dans une histoire qui aura connu bon nombre de péripéties. Si Paulo Fonseca peut désormais préparer avec certitude la saison qui s'avance, les problèmes sont encore loin d'être réglés.

"Reconstruire un futur avec de vraies valeurs"

Le maintien en Ligue 1 n'est que la première pierre du désastre laissé par John Textor. Il va très certainement falloir quelques années pour un retour à la normale, si ce scénario arrive. En vendant les bijoux de famille, l'Américain a déplumé l'OL de ses actifs. Le mal est fait et il ne sera plus possible de revenir en arrière. Alors forcément, un plan d'austérité, traduit comme une "une discipline financière" par Michael Gerlinger, va voir le jour dans les prochaines semaines.

Cela s'étirera sur du moyen et long terme car on ne passe pas d'une masse salariale de 160 millions d'euros à moitié moins en un claquement de doigts. Et si finalement cette sanction, finalement non-retenue, n'avait pas été un mal pour un bien ? C'est ce que semble penser notre consultant, Nicolas Puydebois. "Il faut se servir de cette situation comme d’une opportunité pour reconstruire sur les cendres de Textor. Reconstruire un futur bien plus prospère, bien plus ambitieux avec des vraies valeurs, ce qui ressemble avant tout à l’OL." Avec la décision prise mercredi, l'OL va enfin se tourner vers le sportif après avoir pris un peu de retard.

"Je ne veux plus qu'on se serve du club"

Entre départs et arrivées sous encadrement du budget mis en avant lors de l'audition, la cellule de recrutement et Matthieu Louis-Jean vont avoir du travail. Après avoir eu John Textor dans les pattes ces deux dernières années, cette cellule va forcément être attendue au tournant. "Quand tu n'a pas d'argent, il faut avoir des idées", répète sans cesse Nicolas Puydebois.

A l'image d'Afonso Moreira, l'OL va très certainement se remettre en recherche de profils un peu sous les radars, ou venant de championnats pas forcément dans le top 5 européen. "Je veux qu’on revienne à des valeurs et des fondamentaux plus humbles. Qu’on arrête la politique des grands noms et qui n’ont pas les performances escomptées. Qu’on refasse des coups avec des pépites qui viennent se faire connaitre à l’OL et pas des joueurs connus qui profitent de l’OL. Je ne veux plus qu’on se serve de l’OL, que ce soit les dirigeants, anciens, joueurs." De quoi revoir les ambitions à la baisse ? Ce n'est pas le discours tenu par Michael Gerlinger.

Néanmoins, si la formation rhodanienne se retrouve déplumée de plusieurs cadres, il faudra logiquement se faire une raison. Et c'est tout un club qui doit le faire. Des dirigeants, à l'encadrement technique, mais aussi les supporters. "On va sûrement vivre des périodes compliquées. Néanmoins, si l'on voit des joueurs qui se battent, qui donnent tout pour le maillot, il y aura un peu plus d'indulgence. Mais, c'est sûr qu'il ne faut pas croire que tout est arrangé avec ce maintien." Après avoir gagné une première bataille, l'OL va devoir affronter d'autres turbulences. Mais avec des valeurs qui faisaient sa force, ces obstacles pourraient bien avoir une incidence restreinte.