Crystal Palace "n’a jamais eu d’interaction" avec l’OL

Relégué en Ligue Europa Conférence à cause de la multipropriété, Crystal Palace crie à l’injustice. En plus d’une vente des parts de John Textor qui va intervenir, le club anglais estime n’avoir jamais fait partie de ce projet multi-clubs dont dépend l’OL.

Dans la situation inverse, la colère aurait certainement été tout aussi importante. Depuis vendredi, les supporters et dirigeants de Crystal Palace fulminent après la décision de l’UEFA. L’instance européenne a choisi de ne pas accorder le droit de jouer en Ligue Europa au club anglais. La raison ? Le conflit d’intérêts lié à la multipropriété et Eagle Football. Une "injustice" pour Steve Parish, président et d’un des actionnaires de Crystal Palace.

Avec la confirmation de la présence de l’OL en Ligue 1 et donc en Ligue Europa, les Eagles ne pouvaient pas évoluer en C3 et ont donc été rétrogradés en Ligue Europa Conférence. Cette décision n’a clairement pas eu les faveurs des Londoniens. "Je pense que la plupart des fans de football bien pensants comprendront qu'il s'agit d'une terrible injustice pour le club de football, une injustice à laquelle j'espère sincèrement que quelqu'un pourra remédier, car je suis persuadé que personne dans le monde du football ne souhaite voir une telle situation."

"Textor n'a jamais eu d'influence ici"

En actant la rétrogradation de Crystal Palace, l’UEFA a notamment mis en avant la vente trop tardive des parts de John Textor à Woody Johnson. Pourtant, avec l’approbation de la Premier League, le processus en est à son terme et Crystal Palace n’aura plus rien à voir avec l’Américain et son holding Eagle Football. Une appartenance que rejetait déjà Parrish alors que Textor n’avait aucun pouvoir décisionnel à Londres. "Il est évident, comme tout le monde le sait, que John ou quiconque à Eagle Football n'a pas eu d'influence décisive sur Crystal Palace. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que nous ne faisons pas partie d'un club multi-propriétaire. Nous n'avons pas de personnel, pas de joueurs de l’OL, pas de prêts, pas de transactions."

Cela n’a pas suffi à convaincre, même si Crystal Palace ne désespère pas voir le président de l’UEFA intervenir.