John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Si Eagle Football Group assure ne plus vouloir dépendre de cette vente, la Premier League aurait approuvé le passage des parts de John Textor à Woody Johnson à Crystal Palace.

À Londres, la colère n’est toujours pas retombée ce samedi matin. Il y a de quoi, puisque Crystal Palace s’est vu interdire le droit de participer à la Ligue Europa, malgré son sacre en FA Cup. La raison ? La multipropriété mise en place par John Textor et donc le conflit d’intérêts possible avec l’OL, également engagé dans la compétition. En septembre prochain, les Eagles disputeront la Ligue Europa Conférence, malgré le fait de ne plus appartenir à Eagle Football. Car, dans cette "injustice", les dirigeants londoniens regrettent que l’UEFA ait considéré que la vente des parts de John Textor ait été trop tardive. Pourtant, dans les prochains jours, l’Américain n’aura plus rien à avoir avec Crystal Palace.

L'OL "plus dépendant de cette vente"

Il avait trouvé un accord avec Woody Johnson ces dernières semaines pour la vente de ses 43% de participation dans le capital de Palace. Seulement, tout cela restait suspendu à l’approbation ou non de la Premier League. D’après Sky Sports, ce serait chose faite avec Johnson qui prendrait ainsi la place de Textor au sein du club anglais. Pas suffisant pour convaincre l’UEFA, tandis que l’OL a annoncé vendredi avoir fait en sorte de ne plus dépendre de cette vente et de l'entrée en bourse. Chiffrée à plus de 200 millions d’euros, elle devait permettre au club lyonnais de toucher 40 millions d’euros afin de combler une partie de la trésorerie.