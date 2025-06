Eagle Football : Crystal Palace confirme l’accord Textor - Johnson

John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Dans un communiqué publié ce lundi après-midi, le club de Crystal Palace confirme la signature d’un contrat pour acheter la participation de John Textor et Eagle Football dans le club londonien.

C’est désormais officiel. John Textor ne sera plus être co-actionnaire de Crystal Palace dans les semaines à venir. Ce lundi après-midi, le club londonien a confirmé la nouvelle qui avait pointé le bout de son nez depuis quelques heures déjà. Après plusieurs semaines de discussions et négociations, John Textor et Robert Wood Johnson ont trouvé un accord. L’Américain lâchera ses 45% dans Crystal Palace à son compatriote, co-propriétaire de la franchise des New York Jets. "Le Crystal Palace Football Club peut confirmer que Robert Wood Johnson, homme d'affaires américain et copropriétaire des New York Jets, a signé juridiquement un contrat pour acheter la participation d'Eagle Football dans le club", peut-on lire dans le court communiqué des Eagles.

Une historique FA Cup pour finir ces quatre ans d'actionnariat

Si aucune mention du montant de l’opération n’a été faite par le club, d’après L’Équipe, John Textor devrait recevoir un peu plus de 200 millions d’euros dans l’opération. Cependant, la finalisation reste en attente "de l'approbation de la Premier League et de la Women's Super League, mais nous n'envisageons aucun problème." En attendant ces feux verts, Crystal Palace semble déjà avoir tourné la page Textor qu’il a remercié "pour sa contribution au cours des quatre dernières années et lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir." D’après Sky Sports, le propriétaire américain serait désormais à la recherche d’un nouveau club anglais dans lequel il aurait le contrôle.