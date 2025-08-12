OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer

Arrivé à l’OL il y a un an, Georges Mikautadze a passé une saison plus ou moins dans l’ombre d’Alexandre Lacazette. Douze mois plus tard, le Géorgien va démarrer la saison dans la peau du numéro 9 titulaire au sein de son club de cœur.

Dès son arrivée, il avait mis les petits plats dans les grands. Ayant repoussé l’offre de Monaco pour revenir dans "SON" club, Georges Mikautadze n’avait pas fait les choses à moitié pour son retour à l’OL. En choisissant le numéro 69, l’attaquant savait très bien ce qu’il faisait et cela a plutôt bien fonctionné. Parmi les meilleures ventes de maillots la saison passée, le Géorgien avait réussi son opération séduction en retrouvant son chez-lui. Il se plaçait aux côtés des Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Corentin Tolisso, eux aussi ici du cru et têtes de gondole de cette formation lyonnaise version 2024-2025.

À la même table, mais également dans l’ombre, la faute à un démarrage poussif, mais surtout à un rôle de joker de luxe. Pas forcément le projet présenté à la base et qu’il a souvent mis en avant au moment de parler de sa cohabitation avec Lacazette. Les deux buteurs étaient censés jouer ensemble sous Pierre Sage, ils se sont finalement contentés de quelques minutes en commun et plutôt d’une alternance à la pointe de l’attaque.

Prouver qu’il a les épaules pour un grand club

Statistiquement, Georges Mikautadze est loin d’avoir à rougir de cette première saison du retour. Dix-sept buts et onze passes décisives en 47 matchs disputés, on a connu pire. Toutefois, à l’image de sa double confrontation contre Manchester United, il est resté un petit goût d’inachevé chez les observateurs et fans du club lyonnais. Le potentiel est là, mais il manque ce petit truc qui fait pencher la balance du bon côté. À 24 ans, le Géorgien n’est certes plus un jeune espoir, mais son expérience du très haut niveau se limite à neuf matchs avec l’Ajax Amsterdam et 37 sélections avec son pays. Cette première saison a donc servi d’apprentissage, dans l’ombre d’un Alexandre Lacazette faisant ses adieux.

Le passage de flambeau mis en avant dès l’été 2024 a donc bien eu lieu avec la dernière du capitaine contre Angers en mai dernier. Ce samedi 16 août, Mikautadze entamera la saison dans la peau du numéro 9 titulaire de l’OL. Un rêve devenu réalité, avec sa part de responsabilité qui va avec. "Est-ce que ça change quelque chose ? Pas vraiment. À part que je vais être le vrai numéro neuf de l'équipe, on va dire, nous a-t-il confié samedi soir à Bourgoin. Je suis quelqu'un qui, même l'année dernière quand il y avait Alex, travaillait tout le temps. Quand j'ai l'opportunité, j'essaie de montrer mes qualités. Et puis, j'essaie de me donner au maximum pour l’équipe."

Un rôle nouveau dans le vestiaire

Buteur et ayant provoqué un penalty contre Getafe (2-1), Georges Mikautadze est monté en puissance au cours de la préparation estivale et a fait fini avec trois réalisations. Touché avant Villefranche, il a ensuite enchaîné cinq titularisations de suite. Paulo Fonseca, certes à court de munitions à la pointe de l’attaque, souhaite que son attaquant comprenne chaque jour un peu plus le travail qui lui est demandé. Celui d’un buteur, d’un point d’appui, mais aussi de l’initiateur d’un pressing haut qui doit permettre à l’OL d’étouffer son adversaire. S’il laisse des plumes dans ce rôle, l’ancien Messin est conscient de son importance. "En tant que numéro 9, c'est moi le premier défenseur. Et j'essaie défensivement aussi d'aider l'équipe pour essayer de ne pas prendre de but. Parce que je sais que dans les matchs, on va avoir des occasions et on va marquer."

Rapidement jugé intransférable par la direction de l’OL, Georges Mikautadze a toute la confiance d’un club. Dans un effectif rajeuni et délaissé de plusieurs cadres, il n’est plus le petit nouveau et cet exercice 2025-2026 doit être celui de l’envol définitif sur le terrain et d'un nom qui compte dans le vestiaire.