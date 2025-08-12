OL : Mikautadze, un flambeau à récupérer et à assumer

Arrivé à l’OL il y a un an, Georges Mikautadze a passé une saison plus ou moins dans l’ombre d’Alexandre Lacazette. Douze mois plus tard, le Géorgien va démarrer la saison dans la peau du numéro 9 titulaire au sein de son club de cœur.
Dès son arrivée, il avait mis les petits plats dans les grands. Ayant repoussé l’offre de Monaco pour revenir dans "SON" club, Georges Mikautadze n’avait pas fait les choses à moitié pour son retour à l’OL. En choisissant le numéro 69, l’attaquant savait très bien ce qu’il faisait et cela a plutôt bien fonctionné. Parmi les meilleures ventes de maillots la saison passée, le Géorgien avait réussi son opération séduction en retrouvant son chez-lui. Il se plaçait aux côtés des Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Corentin Tolisso, eux aussi ici du cru et têtes de gondole de cette formation lyonnaise version 2024-2025.
À la même table, mais également dans l’ombre, la faute à un démarrage poussif, mais surtout à un rôle de joker de luxe. Pas forcément le projet présenté à la base et qu’il a souvent mis en avant au moment de parler de sa cohabitation avec Lacazette. Les deux buteurs étaient censés jouer ensemble sous Pierre Sage, ils se sont finalement contentés de quelques minutes en commun et plutôt d’une alternance à la pointe de l’attaque.
Prouver qu’il a les épaules pour un grand club
Statistiquement, Georges Mikautadze est loin d’avoir à rougir de cette première saison du retour. Dix-sept buts et onze passes décisives en 47 matchs disputés, on a connu pire. Toutefois, à l’image de sa double confrontation contre Manchester United, il est resté un petit goût d’inachevé chez les observateurs et fans du club lyonnais. Le potentiel est là, mais il manque ce petit truc qui fait pencher la balance du bon côté. À 24 ans, le Géorgien n’est certes plus un jeune espoir, mais son expérience du très haut niveau se limite à neuf matchs avec l’Ajax Amsterdam et 37 sélections avec son pays. Cette première saison a donc servi d’apprentissage, dans l’ombre d’un Alexandre Lacazette faisant ses adieux.
Le passage de flambeau mis en avant dès l’été 2024 a donc bien eu lieu avec la dernière du capitaine contre Angers en mai dernier. Ce samedi 16 août, Mikautadze entamera la saison dans la peau du numéro 9 titulaire de l’OL. Un rêve devenu réalité, avec sa part de responsabilité qui va avec. "Est-ce que ça change quelque chose ? Pas vraiment. À part que je vais être le vrai numéro neuf de l'équipe, on va dire, nous a-t-il confié samedi soir à Bourgoin. Je suis quelqu'un qui, même l'année dernière quand il y avait Alex, travaillait tout le temps. Quand j'ai l'opportunité, j'essaie de montrer mes qualités. Et puis, j'essaie de me donner au maximum pour l’équipe."
Un rôle nouveau dans le vestiaire
Buteur et ayant provoqué un penalty contre Getafe (2-1), Georges Mikautadze est monté en puissance au cours de la préparation estivale et a fait fini avec trois réalisations. Touché avant Villefranche, il a ensuite enchaîné cinq titularisations de suite. Paulo Fonseca, certes à court de munitions à la pointe de l’attaque, souhaite que son attaquant comprenne chaque jour un peu plus le travail qui lui est demandé. Celui d’un buteur, d’un point d’appui, mais aussi de l’initiateur d’un pressing haut qui doit permettre à l’OL d’étouffer son adversaire. S’il laisse des plumes dans ce rôle, l’ancien Messin est conscient de son importance. "En tant que numéro 9, c'est moi le premier défenseur. Et j'essaie défensivement aussi d'aider l'équipe pour essayer de ne pas prendre de but. Parce que je sais que dans les matchs, on va avoir des occasions et on va marquer."
Rapidement jugé intransférable par la direction de l’OL, Georges Mikautadze a toute la confiance d’un club. Dans un effectif rajeuni et délaissé de plusieurs cadres, il n’est plus le petit nouveau et cet exercice 2025-2026 doit être celui de l’envol définitif sur le terrain et d'un nom qui compte dans le vestiaire.
Il va falloir qu'il prenne ses responsabilités, et qu'il porte l'équipe offensivement. Son nouveau rôle est double, joueur le plus mature de l'attaque, et nouveau numéro 9 titulaire.
Il a eu la chance d'avoir l'exemple de Lacaz la saison dernière, il a eu le temps de s'adapter petit à petit. Cette année c'est la tienne Georges 🙂
Il a vraiment un cap à passer cette année, le soucis c'est qu'on va être très dépendant de lui, et que s'il ne le passe pas, on risque d'avoir des difficultés.
Je n'ai aucun doute sur sa capacité à endosser ce rôle. Malgré tout c'est le type de joueur qui reste très dépendant de l'animation il ne faudra pas attendre de lui qu'il crée ses propres occasions.
Holà tout le monde,
Est ce qu'on se rend compte que l'on a perdu notre meilleur buteur de la saison dernière Alex Lacazette : 19 buts, TCC, Georges Mikautadze n'était pas top loin non plus : 17 buts TCC ,
je ne peux pas donner le ratio buts/mn jouées .
Vous avez visionné la dernière vidéo d'OLPLAY sur la carrière d'Alex "Alexandre LACAZETTE, l'homme, le général, la légende" (35mn) ? magnifique vraiment, regardez là .
Evidemment les larmes ne sont pas loin, quand il parle dans le vestiaire pour son dernier match au Groupama et qu'il peut à peine retenir ses larmes .
Pleins d'images d'Alex jeune, où tu ne penses pas qu'il va faire une telle carrière, je me rappelle que, jeune il ne pouvait pas tenir 90mn et tout plein d'autres trucs .
Quand on entend ses formateurs, difficile de comprendre comment dd a pu se passer de lui en EDF, qu'est ce qu'il avait à lui reprocher ?
Oui mais la "pillule" passe mieux étant donné qu'il était quand même sur la pente descendante... Là ou Mikautadze était plutôt sur la pente ascendante. Le passage de relais se fait au timing parfait.
Mais effectivement, la pression de prendre le rôle de Lacazette est très forte. En même temps Georges est tellement talentueux qu'on peut se dire qu'il peut en faire autant.
Dans un rôle de remplaçant, j'aimerais bien un profil à la Mounié/Ajorque. Un profil très différent de Mikautadze, qui nous permettrait de varier notre jeu en cas de besoin, et surtout d'être efficace de la tête. J'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de matchs où on essaye de combiner et ça ne fonctionne pas. Avec un mec comme ça, tu te prends pas la tête, tu multiplies les centres, et il en mettra bien un au fond. Je trouve que le jeu de tête c'est d'ailleurs notre point faible. Le seul potable actuellement dans ce domaine reste Tolisso. Le reste c'est vraiment faible. Je pense que sur les corners il va falloir inventer des combinaisons pour avoir une chance de marquer.
Aller voir du côté d'Arsenal, il paraît que c'est leur point fort .
Canal avait montré un reportage là dessus, il ont un mec dans leur staff qui ne fait que ça, on avait pu voir les combinaisons, à la limite de la faute , intéressant .