Avec cinq expulsions, l’OL va devoir se calmer en 2026

Ayant lâché des points bêtes en route depuis le début de la saison, l’OL le doit notamment à ses cinq cartons rouges récoltés en seize matchs. Bien trop pour Corentin Tolisso.

Au moment de reprendre en Ligue 1 samedi à Monaco, l’OL aura plusieurs objectifs. Il faudra relancer la machine après une semaine de trêve, repousser le club de la Principauté encore un peu plus loin et pourquoi pas grappiller quelques points sur le quatuor de tête. Ce dernier est déjà à cinq longueurs avec Lille quatrième. Les Lyonnais ne peuvent plus se permettre de perdre des points bêtes en route. Face à Monaco, cela reste un choc contre un concurrent direct pour les places européennes. Mais c’est avant tout contre les formations un peu moins huppées que l’OL a pêché lors de la première partie de saison.

Aucune victoire en jouant à dix

Rennes, Paris FC, Toulouse, Brest ou encore Lorient… Autant de rencontres à la portée des joueurs de Paulo Fonseca et qui se sont terminées par un résultat négatif. Le point commun entre toutes, hormis le Téfécé ? Une exclusion qui a eu des conséquences défavorables pour l’OL. "Prendre 5 cartons rouges en 16 matchs de championnat, je pense que ce n'est pas normal pour une équipe dans ces standards-là, regrettait Corentin Tolisso. Le bilan comptable est bien. Mais je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux pour être encore plus proche des 4es et 3es places."

Incapable de gagner en jouant à dix sur les six premiers mois de la saison, l’OL a déjà pointé un axe d’amélioration qui pourrait lui permettre de gratter quelques points.