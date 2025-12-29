Actualités
Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
Afonso Moreira célébrant son but lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Moreira parmi les meilleurs passeurs européens sur 90 minutes

  • par David Hernandez

    • Révélation de cette fin d’année 2025, Afonso Moreira a réussi à se rendre indispensable à l’OL. L’ailier portugais a délivré cinq passes décisives en 19 matchs joués, faisant de lui l’un des joueurs avec la meilleure moyenne sur 90 minutes en Europe.

    Raphinha, Marcus Rashford, Michael Olise et surtout Rayan Cherki. Tous ces joueurs, Afonso Moreira les regarde droit dans les yeux. Bien évidemment, l’ailier portugais est loin d’avoir le pedigree des joueurs cités précédemment. Mais sur la première partie de cette saison 2025-2026, le joueur de l’OL s’installe à la table de ces éléments évoluant au FC Barcelone, au Bayern Munich ou encore à Manchester City. Qui aurait pu le parier au moment de sa signature en juillet dernier quand le Portugais signait pour deux millions d’euros dans la capitale des Gaules ? Personne. Pourtant, la blessure de Malick Fofana a clairement eu du bon dans le développement de Moreira, passé à jouer des petits bouts de matchs à un titulaire presque indiscutable dans l’effectif de Paulo Fonseca.

    Trois mois pour exploser

    Comment en est-on arrivé à là ? Tout simplement en se montrant indispensable par son profil mais aussi ses statistiques. Avec quatre buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues entre octobre et décembre, Afonso Moreira a basculé dans une autre dimension. Ses offrandes à ses coéquipiers en font une des références sur la scène européenne au même titre que les RaphinhaCherki et autres. Sur 90 minutes, Afonso Moreira tourne ainsi à une moyenne de 0,5 passe décisive, le plaçant ainsi devant des joueurs comme Lamine Yamal ou Serge Gnabry. Pas mal pour un joueur qui débarquait de la réserve du Sporting Portugal.

