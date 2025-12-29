CAN 2025 : Mata (OL) remplaçant pour Angola - Égypte

Ce lundi (17h), l'Angola joue son avenir en Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte. Pour ce match décisif, Patrice Beaumelle a choisi de se passer de Clinton Mata, remplaçant au coup d'envoi.

Une qualification ou la porte. Ce lundi à 17h du côté d'Agadir, les joueurs de l'Angola n'ont pas à tergiverser. Seule une victoire contre l'Égypte peut leur ouvrir les portes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avec seulement un point en deux matchs, les Palanças Negras sont en ballottage défavorable dans le groupe B. Seul point positif, la qualification déjà assurée par l'Égypte et donc un onze bien loin de celui titulaire. Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Omar Marmoush (Manchester City) sont sur le banc égyptien.

Un onze égyptien largement remanié

Des dangers offensifs en moins par la défense angolaise qui se présentera sans Clinton Mata. Titulaire lors des deux premiers matchs de son pays, le défenseur de l'OL va prendre place sur le banc au coup d'envoi. À 17h, tous les espoirs angolais reposeront donc sur le 4-3-3 mis en place par Patrice Beaumelle avec l'espoir d'une qualification. Sinon, le retour à Décines se fera bien plus tôt que prévu pour Mata.