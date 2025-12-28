Guardiola sur Cherki (ex-OL) : "Envie de lui crier dessus et de l'embrasser"

  • par David Hernandez
    • Buteur et passeur samedi, Rayan Cherki est actuellement le meilleur passeur de Premier League. L’ancien meneur de l’OL se fait un nom, même si Pep Guardiola en attend encore plus de son joueur.

    Au moment de son départ en juin dernier, certains observateurs se demandaient si son jeu pouvait coller à l’intensité de la Premier League. Pour sa première expérience loin de l’OL, Rayan Cherki n’avait pas forcément choisi la facilité. Un championnat considéré comme le plus dur du monde, mais aussi un club comme Manchester City où l’exigence est énorme. Six mois après son arrivée, l’international français n’est pas un titulaire indiscutable, mais se rend indispensable statistiquement. Samedi, Cherki a encore éclaboussé de son talent le match à Nottingham Forest avec une passe décisive et le but de la victoire à la 83e minute.

    "Je veux qu'il exprime son incroyable talent"

    Devenu la nouvelle coqueluche des supporters mancuniens, le Lyonnais est le meilleur passeur de Premier League avec déjà sept offrandes. Le tout en n’ayant joué que 555 minutes depuis le début de la saison. Ayant connu certains très grands noms du football, Pep Guardiola est sous le charme. Même s’il garde une certaine exigence envers son numéro 10. "Il y a des moments où je lui crie dessus et des moments où je veux l'embrasser. On a vraiment une relation ambivalente. Je veux lui permettre d'exprimer son incroyable talent", a déclaré le coach espagnol après la rencontre. L’amour vache, une stratégie qui avait porté ses fruits pour voir Rayan Cherki exploser à l’OL.

    Montcoua
      dim 28 Déc 25 à 10 h 26

      Info !!!
      Paraît que Pep est désormais sur KTE sur les conseils avisés de l' insider lyonnais "T" dont il vient de découvrir les confidences.... " c'est clair que Toko Ekambi est un Ballon d'or par rapport à Cherki..."

      Signaler
      Tongariro
        dim 28 Déc 25 à 11 h 42

        Moncon qui continue de s'enfoncer après sa branlée d'hier 😂
        Moncon qui fait le malin mais qui avait oublié que Cherki était tellement à chier à Lyon de 2020 au printemps 2024 qu'il était remplaçant successivement de : Toko, Kadewere, Tete, Faivre, D. Moreira, Nuamah, Benrahma, Fofana 😂😂
        Moncon c'est le genre de mecs qui est super heureux de se faire cocufier et qui se réjouit même du bonheur de l'amant de sa femme, il veut même les regarder en pleine action 😂😂

        Tout supporter de l'OL ne peut qu'être dégouté de voir que Cherki a fait seulement une bonne saison sur 5 à l'OL vu son talent mais vu que moncon n'est pas supporter de l'OL, on comprend qu'il soit content de voir Cherki briller ailleurs... Moi perso je suis pas supporter de City donc rien à foutre du niveau actuel de Cherki...

        Signaler
    Poupette38
      dim 28 Déc 25 à 10 h 34

      Merci Rayan
      https://www.youtube.com/watch?v=JM1CBng2YGk

      Signaler
    Juni38
      dim 28 Déc 25 à 11 h 09

      Il y a toujours ce côté spécial avec lui , il agace et il séduit alternativement .
      Un joueur attachiant .

      Signaler
    JUNi DU 36
      dim 28 Déc 25 à 11 h 50

      J'ai embrassé un Cherki 🤣

      Signaler

