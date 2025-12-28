Buteur et passeur samedi, Rayan Cherki est actuellement le meilleur passeur de Premier League. L’ancien meneur de l’OL se fait un nom, même si Pep Guardiola en attend encore plus de son joueur.

Au moment de son départ en juin dernier, certains observateurs se demandaient si son jeu pouvait coller à l’intensité de la Premier League. Pour sa première expérience loin de l’OL, Rayan Cherki n’avait pas forcément choisi la facilité. Un championnat considéré comme le plus dur du monde, mais aussi un club comme Manchester City où l’exigence est énorme. Six mois après son arrivée, l’international français n’est pas un titulaire indiscutable, mais se rend indispensable statistiquement. Samedi, Cherki a encore éclaboussé de son talent le match à Nottingham Forest avec une passe décisive et le but de la victoire à la 83e minute.

"Je veux qu'il exprime son incroyable talent"

Devenu la nouvelle coqueluche des supporters mancuniens, le Lyonnais est le meilleur passeur de Premier League avec déjà sept offrandes. Le tout en n’ayant joué que 555 minutes depuis le début de la saison. Ayant connu certains très grands noms du football, Pep Guardiola est sous le charme. Même s’il garde une certaine exigence envers son numéro 10. "Il y a des moments où je lui crie dessus et des moments où je veux l'embrasser. On a vraiment une relation ambivalente. Je veux lui permettre d'exprimer son incroyable talent", a déclaré le coach espagnol après la rencontre. L’amour vache, une stratégie qui avait porté ses fruits pour voir Rayan Cherki exploser à l’OL.