Mercato : le Real Saragosse aimerait renvoyer Akouokou à l’OL

N’entrant plus dans les plans du coach, Paul Akouokou ne semble plus avoir d’avenir au Real Saragosse. Si le club de D2 espagnole aimerait s’en séparer, il sait que la situation sera compliquée à aboutir avec l’OL.

Durant l’été, l’OL n’a pas tout bien réussi sur le mercato. Il a malgré tout eu la capacité à se séparer de joueurs dont Paulo Fonseca n’avait plus forcément besoin. Ce fut un vrai signal envoyé à la DNCG, qui en a tenu compte début décembre avec un allègement des sanctions. Seulement, les bonnes affaires estivales pourraient bien redevenir des boulets hivernaux. Après la situation précaire de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad, c’est un autre joueur prêté en Espagne qui pose question. Il s’agit de Paul Akouokou, envoyé en toute fin de mercato au Real Saragosse. Un prêt en D2 espagnole qui avait permis à l’OL de ne pas avoir à le réintégrer dans le groupe professionnel après qu'il l'ait laissé en marge durant tout l’été. Si les débuts à Saragosse ont été plutôt convaincants, plus rien ne va pour le milieu ivoirien depuis.

Saragosse conscient d'un dossier complexe

Deux cartons rouge lui ont coûté sa place dans le onze ainsi que de nombreuses critiques. À quelques heures du début du mercato, il y a une vraie interrogation sur le futur de Paulo Akouokou à Saragosse. D’après les informations de Sport Aragon, la direction espagnole ne veut plus d’un joueur qui passe le plus clair de son temps sur le banc désormais. L’entraîneur Ruben Selles ne lui accorde pas sa confiance et la volonté serait de renvoyer Akouokou à l’OL.

Or, le Real Saragosse sait que l’opération s’annonce complexe. Il faut l’accord du joueur, mais surtout de son club originel. Sans trop prendre de risques, on peut supposer que la direction lyonnaise est peu encline à récupérer un joueur dont elle ne voulait plus il y a six mois. Si un dédommagement financier est cité par la presse ibérique, il faudrait alors retrouver un club à l’ancien du Betis. Ce ne serait pas chose aisée pour l’OL, qui a déjà d’autres sujets plus importants à gérer.