Prêté par l’OL avec option d’achat l’été dernier, Duje Caleta-Car ne joue plus à la Real Sociedad. Son avenir proche est incertain alors que le club basque vient de nommer un nouvel entraîneur.

C'est un renfort que le club n'a pas vu venir et dont il aimerait bien se passer. Duje Caleta-Car va-t-il faire son retour à l'OL plus vite que prévu ? Dans sa recherche de réduction de masse salariale, la direction rhodanienne avait ciblé le défenseur croate comme un candidat à un départ. L'intérêt de la Real Sociedad avait poussé à accepter l'offre d'un prêt payant (500 000€) assorti d'une option d'achat à quatre millions d'euros. Cela soulageait les finances de l'OL pendant un an, avec l'espoir de voir le Croate se relancer. Seulement, l'affaire pourrait bien capoter dans les prochaines semaines.

214 minutes de jeu sur les deux derniers mois

Après une bonne entame de saison et huit titularisations sur neuf (cinq défaites dans le lot), Duje Caleta-Car ne joue plus sur la côte basque. Depuis le 24 octobre dernier, il n'a joué que 214 minutes, passant le plus clair de son temps sur le banc. L'idée d'un prêt cassé cet hiver a pointé le bout de son nez ces dernières heures à Saint-Sébastien. Toutefois, la direction sportive de la Real a temporisé, au moment de nommer un nouvel entraîneur lundi, Pellegrino Matarazzo. Interrogé sur l'avenir des joueurs en prêt, le directeur sportif Erik Bretos a avancé que le club est "en discussion avec "Rino" (surnom du coach) afin de prendre des décisions. Il souhaite leur parler pour se faire sa propre opinion." De quoi relancer l'avenir de Caleta-Car à Anoeta ?