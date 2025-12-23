Actualités
Duje Caleta-Car avec la Croatie
Duje Caleta-Car avec la Croatie (Photo by Damir SENCAR / AFP)

OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad…

  • par David Hernandez

    • Prêté par l’OL avec option d’achat l’été dernier, Duje Caleta-Car ne joue plus à la Real Sociedad. Son avenir proche est incertain alors que le club basque vient de nommer un nouvel entraîneur.

    C'est un renfort que le club n'a pas vu venir et dont il aimerait bien se passer. Duje Caleta-Car va-t-il faire son retour à l'OL plus vite que prévu ? Dans sa recherche de réduction de masse salariale, la direction rhodanienne avait ciblé le défenseur croate comme un candidat à un départ. L'intérêt de la Real Sociedad avait poussé à accepter l'offre d'un prêt payant (500 000€) assorti d'une option d'achat à quatre millions d'euros. Cela soulageait les finances de l'OL pendant un an, avec l'espoir de voir le Croate se relancer. Seulement, l'affaire pourrait bien capoter dans les prochaines semaines.

    214 minutes de jeu sur les deux derniers mois

    Après une bonne entame de saison et huit titularisations sur neuf (cinq défaites dans le lot), Duje Caleta-Car ne joue plus sur la côte basque. Depuis le 24 octobre dernier, il n'a joué que 214 minutes, passant le plus clair de son temps sur le banc. L'idée d'un prêt cassé cet hiver a pointé le bout de son nez ces dernières heures à Saint-Sébastien. Toutefois, la direction sportive de la Real a temporisé, au moment de nommer un nouvel entraîneur lundi, Pellegrino Matarazzo. Interrogé sur l'avenir des joueurs en prêt, le directeur sportif Erik Bretos a avancé que le club est "en discussion avec "Rino" (surnom du coach) afin de prendre des décisions. Il souhaite leur parler pour se faire sa propre opinion." De quoi relancer l'avenir de Caleta-Car à Anoeta ?

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 15:55
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 15:10
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 14:20
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 13:31
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 11:50
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 09:30
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée 08:45
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances 22/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures 22/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut