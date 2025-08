Mercato : l'OL prête Duje Caleta-Car à la Real Sociedad

L’OL poursuit son opération dégraissage avec le départ de Duje Caleta-Car, prêté un an (500 000€) avec option d'achat (4M€) à la Real Sociedad.

C’est désormais acté, Duje Caleta‑Car quitte l’OL pour la Real Sociedad. Arrivé à Lyon à l’été 2023 en provenance de Southampton, le défenseur central n’aura passé que deux saisons complètes entre Rhône et Saône. En 57 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit un but et alterné entre titularisations et banc. Malgré un profil expérimenté, il n’est jamais parvenu à s’imposer durablement dans le onze de départ et est devenu petit à petit un remplaçant de luxe sous Paulo Fonseca. Ce départ officialisé ce vendredi marque une nouvelle étape dans l’opération dégraissage lancée par le club, qui cherche à alléger sa masse salariale pour ouvrir la voie à de nouvelles recrues.

Un nouveau défi en Liga

Le prêt payant (500 000€) conclu avec la Real Sociedad inclut une option d’achat de quatre millions d’euros. Le club basque, onzième de Liga la saison passée, mise sur l’expérience internationale du joueur croate pour renforcer sa défense. Côté lyonnais, ce départ représente un soulagement économique et un pas de plus vers la reconstruction. Le mercato est loin d’être terminé, et d’autres mouvements sont attendus dans les prochains jours.