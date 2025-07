Sur fond de mercato, l'OL se prépare à un exercice déficitaire

Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pendant que le sportif a repris la priorité, l'aspect financier est loin d'être mis de côté à l'OL. À l'image du mercato où chaque belle offre est étudiée, le club se prépare à un exercice largement déficitaire.

En prenant la direction du Tyrol, l'OL a fait le choix de s'éloigner du quotidien pas souvent joyeux de Lyon. En rejoignant l'Autriche, les Lyonnais ont pourtant trouvé un temps capricieux, qui ne serait pas de trop pour représenter les tracas qui touchent ce club depuis maintenant plusieurs semaines. Néanmoins, c'est loin de Décines que Paulo Fonseca et son staff tentent de préparer au mieux la saison qui se profile. Les sourires sont pour le moment au rendez-vous, mais personne ne peut faire abstraction de ce qu'il se passe à l'intérieur du club.

Le départ de Lucas Perri a montré que pratiquement personne n'était intouchable dans cet effectif. La faute à une situation financière des plus complexes. Michael Gerlinger et Michele Kang ne s'en étaient pas cachés il y a vingt jours, au moment même de se féliciter du maintien de l'OL en Ligue 1. Une phase de discipline financière allait se mettre en place entre Rhône et Saône.

Un déficit qui va encore se creuser

Il n'y a qu'à lire les chiffres de l'activité d'Eagle Football Group pour comprendre qu'elle est nécessaire. Lundi, le groupe a publié ses chiffres entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025 et ils sont clairement en baisse. Moins 87,6 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. La tendance n’est clairement pas positive, malgré les discours des uns et des autres. D’ailleurs, ce ne sont pas les quelques phrases dissimulées dans ce communiqué qui sont de nature à rassurer les supporters lyonnais. "Compte tenu d’un niveau élevé des charges d’exploitation, de changement de périmètres et des revenus non récurrents constatés lors de l’exercice précédent, le Groupe anticipe un résultat très fortement déficitaire pour l’exercice 2024-2025."

Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour en connaitre la nature exacte, mais le déficit de 117 millions d’euros de la saison précédente devrait être creusé encore un peu plus. Alors, quand il est question de discipline financière, difficile d’en vouloir à la nouvelle direction. Le sportif est forcément sacrifié, mais difficile de faire autrement quand les droits TV sont en net recul ou que la vente de bijoux de famille ne rapporte désormais plus rien comme revenus en extras.

Un travail de fond qui a déjà commencé

Alors, l’OL a beau avoir posé ses valises à Innsbruck, il reste dépendant de ce que peut offrir le mercato estival. Malick Fofana est toujours bel et bien là, mais la question qui se pose avant tout est : jusqu’à quand ? Cette période de transfert est aujourd’hui la seule variable d’ajustement qui peut permettre à la nouvelle direction de repartir sur des bases propres, à défaut d’être solides. En 2024-2025, l’OL a vendu pour plus de 110 millions d’euros.

Seize millions supplémentaires s'ajouteront avec Lucas Perri et en attendant très certainement Malick Fofana. La masse salariale a déjà été bien diminuée (Lacazette, Cherki, Caqueret, Benrahma), mais l’effort se doit d’être constant. En voyant des Afonso Moreira ou Ruben Kluivert arriver, l’heure n’est pas à l’excitation chez les supporters. Seulement, c’est un passage obligé, au risque de voir la mort cérébrale prononcée le 24 juin dernier devenir une réalité sans lendemain. La cure d'austérité doit permettre de revenir à certains fondamentaux, tout en souhaitant que le "club performe au plus haut niveau sportif mais aussi en dehors des terrains".