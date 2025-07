Copa América : la Lyonnaise Tarciane vise la finale avec le Brésil

Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l’OL (Photo by Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Le Brésil affronte l’Uruguay dans la nuit de mardi à mercredi (2h, heure française) en demi-finale de la Copa América féminine. Tarciane, défenseuse d'OL Lyonnes, peut vivre une deuxième finale après les Jeux olympiques 2024.

Le match se joue au stade Rodrigo Paz Delgado, à Quito. Le coup d’envoi est prévu à 19h heure locale, soit 2h du matin en France, avec un objectif clair pour le Brésil : continuer à croire à un neuvième titre continental. Il faudra pour cela se défaire de l'Uruguay en demi-finale. Après avoir été titulaire lors du dernier match, Tarciane va-t-elle enchaîner dans ce match à élimination directe ? Depuis le début du tournoi, la défenseuse centrale de l’OL Lyonnes a joué 212 minutes réparties sur trois rencontres : deux titularisations et une entrée en jeu. Elle n’a pas participé au match contre la Colombie en phase de groupes. Sa seule absence dans cette compétition.

Une deuxième finale après les Jeux 2024 ?

Si le Brésil bat l’Uruguay, il retrouvera d'ailleurs la Colombie en finale, déjà qualifiée après avoir battu l’Argentine aux tirs au but (5‑4). Ce serait une deuxième finale en un an pour Tarciane. Elle avait été titulaire dans l'axe central auriverde lors du duel perdu contre les États-Unis aux Jeux olympiques 2024 de Paris. L’Uruguay, de son côté, espère jouer sa première finale et décrocher une place pour les Jeux de Los Angeles 2028. Mais la tâche s’annonce difficile. Le Brésil a gagné tous ses matchs contre l’Uruguay dans l’histoire du tournoi, sans encaisser un seul but (13 - 0 au total). Ballotage favorable donc pour Tarciane et ses coéquipières, octuples championnes d'Amérique du Sud.