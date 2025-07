OL - Mercato : Tagliafico a revu ses émoluments à la baisse

Malgré la fin de son contrat en juin dernier, Nicolas Tagliafico va faire son retour à l’OL. Ce "come-back" s’explique notamment par l’effort financier réalisé par le latéral argentin.

Dans la grisaille lyonnaise, ce rayon de soleil fait chaud au cœur chez les supporters lyonnais. Personne n’osait y croire et pourtant, un mois après son départ, Nicolas Tagliafico s’apprête à retrouver l’OL pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Libre depuis le 1er juillet, l’Argentin a surpris tout son monde en acceptant de revenir entre Rhône et Saône. Dans l’entretien qu’il avait accordé à Olympique-et-Lyonnais, il avait pourtant avancé que la fin de saison guiderait sa décision et avec l’absence de Ligue des champions, les suiveurs estimaient que les chances de le voir poursuivre étaient nulles.

Ses paroles sur son acclimatation désormais réussie à Lyon n’étaient finalement pas des paroles en l’air. Malgré le départ de son compatriote Thiago Almada, Tagliafico a choisi de poursuivre l’aventure à Décines et va devenir dans les prochaines heures la troisième recrue estivale de l’OL. Certainement celle qui a déclenché le plus d’enthousiasme dans l’environnement rhodanien, tant le champion du monde a conquis son monde depuis son arrivée en juillet 2022.

Un statut de chouchou qui va perdurer

Dans le contexte actuel autour du club, cette signature (et non prolongation) est un signal fort envoyé par la direction. Seulement, le travail réalisé par Matthieu Louis-Jean n’aurait pas abouti sans un effort de Nicolas Tagliafico lui-même. Comme avancé par L’Equipe, le numéro 3 lyonnais a accepté de revenir à l’OL, le tout en consentant à un effort financier. S’il aurait pu toucher plus ailleurs, il a finalement accepté de signer pour moins que les 250 000€ mensuels qu’on lui prêtait lors de sa dernière saison à Décines. Un geste fort, même si sa situation de joueur libre devrait probablement lui offrir quelques avantages. Quoi qu’il en soit, la cote de popularité de Nicolas Tagliafico ne devrait pas faiblir au Parc OL.