L'OL a fixé ses priorités pour le dernier mois du mercato

À un mois de la fin du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais accélère ses recherches pour renforcer son effectif avant la reprise du championnat.

Malgré les restrictions liées au budget présenté à la DNCG, ça bouge à l'OL. Il reste un peu plus d'un mois (31 août) pour affiner cet effectif qui a connu de nombreux remous. Aujourd'hui, les priorités des dirigeants lyonnais sont claires d'après L'Equipe, avec trois postes ciblés. Cela commence par le recrutement d’un gardien numéro 1. C’est l’un des chantiers majeurs du mercato, après le départ de Lucas Perri du côté de Leeds United.

En parallèle, l’OL discute toujours avec Brest pour faire venir Pierre Lees-Melou. Le profil du milieu brestois plaît beaucoup, mais les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord sur le prix du transfert. L’écart reste trop grand pour trouver un terrain d’entente rapidement. Du côté de l’attaque, l’OL vise aussi un ailier droit, mais ce dossier ne pourra avancer qu’en cas de ventes dans les prochaines semaines.

Des départs pour financer les arrivées

L'OL a déjà récolté près de 72 millions d’euros depuis le début du mercato estival, mais les dirigeants ne comptent pas s’arrêter là. Duje Caleta-Car fait partie des joueurs poussés vers la sortie et aurait une touche avec la Real Sociedad. Le défenseur central croate ne figure plus dans les plans de Paulo Fonseca et son départ permettrait de libérer de la masse salariale, tout en offrant de nouvelles marges de manœuvre pour recruter. Avec plusieurs postes encore à renforcer et des négociations en cours, ce dernier mois de mercato sera crucial pour boucler l’effectif du club rhodanien, qui va encore subir des départs.