Fofana manquera les deux prochains amicaux de l’OL

Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Victime d’un coup à la tête lundi à l’entraînement, Malick Fofana va devoir observer un protocole commotion. Paulo Fonseca a annoncé que le jeune Belge sera absent pour les deux prochains amicaux de l’OL.

Dans cette période compliquée qu’est le mercato, Malick Fofana n’avait pas forcément besoin de ça pour faire les gros titres. Devenu la plus grosse valeur marchande de l’effectif lyonnais, l’ailier est (presque) devenu le candidat numéro 1 à un futur départ de l’OL. Après les différents cadors européens (Liverpool, Chelsea, Bayern Munich), Everton s’est égaalement invité dans la danse et a même fait une première offre. Un montant qui n’a pas convaincu la direction rhodanienne, mais un transfert de Fofana fait malgré tout peu de doutes. Une sacrée perte pour Paulo Fonseca tant le Belge a montré à Hambourg qu’il pouvait être le poison numéro 1 offensivement.

Encore un joueur lyonnais contre Getafe le 9 août ?

Le reverra-t-on sous le maillot lyonnais après cette performance contre le promu en Bundesliga ? Il faudra attendre pour le savoir. Une chose est sûre, il ne sera pas en tenue ce mercredi (17h30) pour affronter le RCD Majorque. Touché à la tête à l’entraînement lundi, Fofana a fait l’impasse sur la séance de ce mardi et ne sera pas plus en tenue dans les prochains jours. "C’est une contusion à la tête, et on doit observer le protocole, c’est comme ça, c’est le règlement", a indiqué l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca à nos confrères du Progrès.

Ce protocole va donc lui faire manquer la fin du stage en Autriche, mais aussi les deux amicaux contre Majorque et le Bayern Munich, samedi prochain (15h30). Reste à savoir si Malick Fofana sera toujours un joueur de l’OL pour l’ultime rendez-vous à Bourgoin contre Getafe, le 9 août…