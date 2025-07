OL Lyonnes : Chawinga et Lawrence ont également repris

Pour la deuxième semaine d'entraînement, l’OL Lyonnes a retrouvé quelques têtes. Tabitha Chawinga a rejoint le groupe, tandis qu’Ashley Lawrence a fait ses premiers pas comme joueuse lyonnaise, suite à son arrivée estivale.

Après avoir passé plusieurs semaines avec sa sélection et fait le bonheur de quelques Malawites, Tabitha Chawinga a profité de quelques jours de repos supplémentaires avant de reprendre l'entraînement. Ce lundi, elle a rejoint ses coéquipières au centre d’entraînement de Décines pour entamer sa deuxième année à l’OL Lyonnes. Elle vise encore plus haut que la saison passée, où elle avait marqué neuf buts toutes compétitions confondues. Son retour progressif doit lui permettre de retrouver du rythme avant la reprise du championnat, prévu le 6 septembre contre l'OM à Décines.

Premiers pas pour Ashley Lawrence

En plus de Lindsey Heaps et de Tabitha Chawinga, une autre tête a fait son apparition au GOLTC en ce début de semaine. Arrivée cet été en provenance de Chelsea, Ashley Lawrence a fait connaissance avec ses nouvelles partenaires. Pour cette reprise, la défenseure canadienne a réalisé les traditionnels tests médicaux. Elle n’a pas encore intégré le groupe, mais cette première étape lance sa montée en puissance. Réputée pour sa rigueur défensive et sa qualité de projection, elle vient renforcer le couloir droit, orphelin d'Ellie Carpenter qui a fait le chemin inverse en direction de Londres. Son intégration complète est prévue dans les prochains jours, au fil des retours des internationales.