L'OL Lyonnes reste le deuxième meilleur club européen

Toujours très régulier, le trio de tête Barcelone - OL Lyonnes - Chelsea mène la course des meilleurs clubs d'Europe. Les Fenottes se sont même rapprochées du Barça.

La surprise Arsenal est venue tout bousculer, mais la hiérarchie au classement UEFA reste la même. Si les Anglaises, tombeuses de l'OL Lyonnes en demi-finales, ont remporté la Ligue des champions en 2025, cela ne leur permet pas de remonter plus haut que la sixième place au classement UEFA.

Barcelone mène toujours la hiérarchie (102 000 points), devant les Lyonnaises (89 000) et Chelsea (73 000). Encore deuxièmes, les championnes de France en titre ont même grappiller un peu de terrain sur les Espagnoles. La raison ? Elles ont perdu leurs 15 000 unités glanées en 2020-2021, contre 22 000 points pour le Barça (vainqueur cette année-là).

Attention à Chelsea

Les joueuses de Jonatan Giráldez ne sont pas menacées pour l'instant par les Londoniennes de Sonia Bompastor. Mais attention, car à l'issue de la saison 2025-2026, les Françaises abandonneront 25 000 unités, comme leur rival barcelonais, contre 12 000 pour Chelsea.

Il faudra donc réaliser un bon parcours lors de l'exercice à venir, mais c'est de toute manière l'ambition de Wendie Renard et ses coéquipières. Elles comme les concurrentes découvriront d'ailleurs le nouveau format de la Ligue des champions. Calqué sur celui des hommes, il comprendra une phase de classement de six journées et surtout 18 clubs en lice. Deux de plus que dans l'ancienne version.