OL Lyonnes : le calendrier de la Ligue des champions 2025-2026

Sous un nouveau format, la Ligue des champions reprendra en octobre pour l'OL Lyonnes. La finale est prévue pour fin mai, en Suède.

Quatre ans après son dernier succès dans l'épreuve, l'OL Lyonnes n'attend qu'une chose, qu'en 2026, lui reviennent la Ligue des champions. Pour cela, il a choisi de repartir d'une feuille blanche, ou presque. Des cadres vont rester, comme Wendie Renard et Christiane Endler, mais beaucoup de joueuses ont quitté et quitteront le club. Sur le banc aussi, Joe Montemurro a laissé sa place à Jonatan Giraldez.

Un groupe renouvelé que découvriront Jule Brand, Marie-Antoinette Katoto, ainsi que les autres recrues attendues cet été. Des renforts qui, les dirigeants l'espèrent, feront passer ce cap à la formation rhodanienne. Car il faudra être capable de rivaliser la saison prochaine avec Barcelone, Arsenal, Chelsea, et d'autres écuries ambitieuses, pour glaner la Coupe d'Europe.

18 clubs sur la ligne de départ

Celle-ci va d'ailleurs changer de format et sera diffusé sur Disney +. Elle se basera dorénavant sur celui mis en place chez les hommes. Ainsi, nous retrouverons une phase de classement avec dix-huit concurrents, suivie d'un barrage, puis des quarts de finale, etc.

Le début de la première partie de compétition est programmé pour les 7 et 8 octobre. Elle s'étirera durant six jours, jusqu'au 17 décembre. Entre-temps, des rencontres se disputeront les 15 et 16 octobre, les 11-12 et 19-20 novembre, ainsi que les 9 et 10 décembre.

La date de la finale n'est pas encore déterminée

Les équipes classées entre la cinquième et la douzième place joueront un huitième de finale les 12-12 et 18-19 février 2026. Les gagnants seront opposés aux quatre premiers de la ligue au cours des quarts de finale. Ils se dérouleront les 24-25 mars et 1er-2 avril. Le dernier carré, auquel ont accédé les Fenottes en 2024-2025, commencera avec les demi-finales les 25-26 avril et 2-3 mai.

La finale, elle, est prévue en Suède, à Oslo. La date, en revanche, n'est pas déterminée. Ce sera les 22, 23 ou 24 mai 2026.

On connaît déjà neuf des dix-huit participants à la phase de classement. Outre l'OL Lyonnes, nous aurons le PSG, le Bayern Munich, Wolfsburg, Chelsea, Arsenal, Barcelone, Benfica et la Juventus Turin. Ils seront rejoints par les vainqueurs des tours préliminaires.