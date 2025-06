Reims : Caillot ne voit pas l'OL descendre administrativement

Jean-Pierre Caillot, Président de Reims (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Opposé à l'OL sur certains points, dont le dossier Almada, Jean-Pierre Caillot estime que le club lyonnais ne sera pas relégué par la DNCG. Pourtant, cela pourrait lui éviter de vivre une saison en Ligue 2.

Ces dernières années, Jean-Pierre Caillot s'est souvent élevé contre l'OL. Le président du Stade Rémois a par exemple râlé lorsque Pierre Sage a obtenu son BEPF grâce à la validation des acquis d’expérience (VAE). Il n'a pas non plus épargné Jean-Michel Aulas au sujet des droits TV. Surtout, il s'est révélé être l'un des plus farouches opposants à la venue de Thiago Almada l'hiver dernier. Un prêt que la Ligue a néanmoins accepté.

A côté de ça, Reims a perdu le barrage contre Metz, et le voilà désormais dans l'antichambre de l'élite. Une descente qui ne fait logiquement pas les affaires du patron champenois. Et si certains imaginent qu'une relégation administrative ferait les affaires de son club, le dirigeant n'y croit pas.

"Ne pas imaginer que la DNCG fera descendre l'OL"

C'est en tout cas ce qu'il a assuré sur la chaîne YouTube de l'équipe rémoise. "Il faut considérer que les choses sont ce qu'elles sont et ne pas imaginer que la DNCG fera descendre l'OL ou d'autres formations, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, a-t-il affirmé. Aujourd'hui, on est dans un schéma Ligue 2, on se concentre sur ça. On va aller en L1, pas car on sera repêchés, mais parce qu'on va y remonter."

Le gendarme financier a pourtant bien fait comprendre que de grosses sanctions étaient envisageables cet été. Cependant, selon nos informations, il n'en arriverait pas à une telle extrémité pour l'Olympique lyonnais. En revanche, des contraintes sur le recrutement et/ou sur la masse salariale ne sont pas à écarter. Et ce, malgré quelques efforts, notamment sur les ventes.