OL - Mercato : coup de projecteur sur Ruben Kluivert

A Lyon, Ruben Kluivert entend écrire son histoire, loin de l'étiquette qui le ramène à la légende Patrick Kluivert. Focus sur le défenseur batave.

Un nom, une empreinte footballistique

Rien n’a échappé aux fans de ballon rond. L'arrivée de Ruben Kluivert a immédiatement ravivé le souvenir de son père, légende néerlandaise passée par le FC Barcelone. Chez les Kluivert, le foot semble être la vocation familiale. Justin évolue en Premier League (Bournemouth), Quincy à Zeeburgia (Pays-Bas) tandis que Shane poursuit son apprentissage chez les U19 du Barça. C’est désormais à Ruben de tourner la page du Portugal afin d’écrire un nouveau chapitre dans la capitale des Gaules.

Casa Pia, un cap révélateur

Passé par le centre de formation de l'Ajax Amsterdam, il intègre l'équipe du FC Utrecht à l’âge de 21 ans (Eredivisie). Peu de temps de jeu lui est accordé, et il est transféré en D2 néerlandaise, à Dordrecht. Après s'être refait la cerise une saison, c'est à Casa Pia qu'il poursuit sa carrière (16 titularisations en 24 matchs). Le club portugais lui a permis de passer un palier : s'imposer dans la charnière centrale d’une équipe de première division et attirer les convoitises de l’Olympique lyonnais.

Kluivert, chien de garde des filets lyonnais ?

En Liga Portugal, Ruben Kluivert affichait 63% de duels remportés et 86% de passes réussies, dont un but. Correct dans les duels et les relances, pourra-t-il garantir un gabarit idéal ? Restituer le caractère d'une défense rhodanienne, meurtrie lors de l’exercice 2024/2025 ? Du moins, c'est ce qu'espèrent Paolo Fonseca et la direction, qui, selon Matthieu Louis-Jean, le suivaient depuis "un moment."

Séduit par le projet de reconstruction

Plusieurs écuries se seraient penchées sur le profil du jeune Néerlandais. Le Panathinaïkos (Grèce) ou encore le RC Lens, que les Lyonnais croiseront dès la reprise, le 16 août prochain. Pour le batave, le choix était déjà acté… sans doute influencé par quelques anciens de l’OL. "L’histoire du club, ce qu’on m’en a dit, et aussi les retours de Memphis (Depay). Il m’a parlé de la ville, du stade… Il m’a dit que c’était magnifique." Reste à savoir s’il parviendra à développer sa stature et à devenir un pilier de la charnière centrale.