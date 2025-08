Textor et Botafogo réclament 23M€ de dettes à Eagle via l’OL

John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Ces dernières heures, la 3e Chambre de commerce de la Cour de justice de Rio de Janeiro a gelé les actifs d'Eagle Football Holdings dans la SAF de Botafogo. Une façon de protéger John Textor de la présidence du club brésilien, mais aussi de mettre la pression sur le remboursement d’une dette, qui aurait servi à sauver l’OL.

Le message est désormais clair : John Textor est à 100% investi dans Botafogo. Les mauvaises langues diront que c’était déjà le cas avant. Mais, depuis qu’il a été éjecté de la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group, l’Américain est plus que jamais concentré sur le club brésilien. Comme il l’a annoncé lui-même, il réfléchit d’ailleurs à faire sortir le vainqueur de la Copa Libertadores de l’entité Eagle et devrait recevoir l'aide d'Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest, pour ce faire. Encore faut-il qu’il soit en capacité de le faire avec la pression exercée par Ares pour le mettre définitivement hors-jeu. Seulement, Textor a plus d’un tour dans son sac et le dernier en date lui a assuré la présidence de Botafogo pour encore quelque temps.

Une dette pour sauver l'OL du marasme ?

Comme rapporté par Globo Esporte, un juge de la 3e Chambre de commerce de la Cour de justice de Rio de Janeiro a gelé les actifs d'Eagle Football Holdings dans la SAF de Botafogo. Dans les faits, cela empêche un changement de hiérarchie et donc favorise le maintien de John Textor à la tête du club carioca. Seulement, cette passe d’armes ne s’arrête pas là puisque Botafogo, et donc indirectement l’Américain, réclame le paiement de 23 millions d'euros par Eagle.

Deux prêts datant de mars et mai 2024 et qui auraient dû être remboursés un an plus tard via les comptes de l’OL. Or, en tentant un changement de présidence, Botafogo estime qu’Eagle Football BidCo ne rembourserait pas cette dette. Le gel des actifs autorisé par la cour de justice de Rio pourrait ainsi permettre un remboursement plus rapide de cette dette au profit de Botafogo et Textor. En dépouillant l’OL avec une gestion catastrophique, John Textor semble désormais vouloir la tourner à son avantage du côté du Brésil. Un comble.