Mercato : pourquoi Nicolas Tagliafico a resigné à l'OL

La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Jusqu'ici, il est peut-être le plus gros coup réalisé par l'OL à l'intersaison. Nicolas Tagliafico revient au club pour deux années de plus, et il s'en explique.

Les murmures bruissaient depuis quelques semaines déjà. Dès le 11 juin, nous expliquions que Nicolas Tagliafico n'avait pas fermé la porte à une prolongation/retour à l'OL. Évidemment, dans ce dossier, les Rhodaniens partaient de loin au vu de l'absence de Ligue des champions et du contexte financier délicat. Mais un mois et demi plus tard, l'Argentin est bien là, ayant resigné pour deux ans vendredi.

Pourquoi un tel choix de sa part ? Il s'en est expliqué dans les médias de l'Olympique lyonnais. "C'est un ensemble de choses : le soutien des gens, le fait de connaître le club, le projet... Ce sont les raisons qui m'ont poussé à rester. Tout ça a fait pencher la balance, et je me suis dit que ce serait bien de maintenir ce niveau à Lyon et de continuer ainsi, a-t-il conté. En essayant d'aider autant que possible. Je pense que nous avons bien fait les choses, mais j'espère sincèrement que nous allons les faire encore mieux."

"L'affection que l'on me porte ici a beaucoup compté"

Le latéral gauche, qui deviendra le troisième membre de son pays à participer à au moins quatre saisons entre Rhône et Saône, a confirmé qu'il avait toujours gardé le contact. Mais forcément, la possible relégation en Ligue 2 n'avantageait pas l'OL. "J'ai pris mon temps pour analyser la situation. Nous connaissions les problèmes que le club avait financièrement. Ensuite, quand j'ai su qu'il allait rester en Ligue 1, j'ai tout de suite été ouvert à un renouvellement, a-t-il insisté le champion du monde 2022. Je l'avais dit à Matthieu (Louis-Jean) à l'époque, que j'étais prêt à écouter. L'affection que l'on me porte ici a beaucoup compté."

Son statut de joueur libre a pourtant suscité des convoitises. Qu'il n'a pas jugé bon de saisir. "Oui, j'ai eu plusieurs options, des opportunités, mais finalement, lorsqu'on fait bien les choses, quand on est heureux à un endroit où l'on voit que la conjoncture peut encore s'améliorer, ça ne vaut pas le coup de partir, a-t-il confié. J'ai confiance en ce groupe, je crois en l'idée de jeu et que l'équipe peut-être dans les meilleures du championnat."