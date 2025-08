Mercato : Fonseca confirme, l'OL cherche un gardien

Paulo Fonseca, coach de l’OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Même s'il compte encore cinq gardiens professionnels à sa disposition, Paulo Fonseca attend du renfort à ce poste. Un joueur au profil se rapprochant de celui de Lucas Perri.

Pour l'instant, Rémy Descamps et Lassine Diarra font bien le job comme on dit. Après quatre rencontres de préparation, les deux portiers rhodaniens n'ont pas encaissé le moindre but. Ils n'en sont pas les seuls responsables, mais une grande part de cette réussite défensive leur revient. Ce que soulignait d'ailleurs Paulo Fonseca après le large succès contre Majorque mercredi (4-0), heureux de voir son équipe réaliser de telles prestations dans ce domaine.

Face au Bayern Munich ce samedi (15h30), c'est encore l'ancien Nantais qui devrait garder la cage lyonnaise. Pour autant, il n'est pas certain qu'il en soit ainsi au 2 septembre. Car le club cherche bel et bien un remplaçant à Lucas Perri. Ce dernier est parti à Leeds moyennant 16 millions d'euros, hors bonus.

Dominik Greif pour remplacer Perri ?

Sur ce dernier mois de mercato, le pensionnaire de Ligue 1 est en quête d'un footballeur avec des caractéristiques semblables au Brésilien. C'est ce qu'a indiqué Paulo Fonseca au Progrès. "Oui, même si je suis très satisfait de Rémy, nous avons besoin d’un gardien similaire au profil de Lucas, assure-t-il. Un joueur qui participe au jeu, mais qui est aussi fort sur sa ligne et a de la personnalité."

Serait-ce Dominik Greif, du RCD Mallorca ? Il n'a pas disputé le match contre l'OL en milieu de semaine. Mais pour l'heure, les Espagnols se montreraient intransigeants à son sujet. Rappelons qu'outre Descamps et Diarra, Mathieu Patouillet et Yvann Konan sont actuellement avec le groupe professionnel. Et que Matthias Da Silva (17 ans) attend en réserve.