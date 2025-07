OL : Paulo Fonseca est-il en train de dégager un 11 ?

Malick Fofana excepté, Paulo Fonseca a reconduit à deux reprises le même 11 contre Hambourg (4-0) et Majorque (4-0). Avec succès. Le début de quelques choses ?

C'est le lot de toutes ces affiches de présaison. On sait qu'elles ne présagent de rien, mais on ne peut pas s'empêcher d'essayer d'en tirer des conclusions, ou du moins, des premiers avis. Pour l'OL, la tendance est assez positive. Et puisque Paulo Fonseca semble avoir trouvé une formule intéressante avec une formation en 4-3-3 et un 11 suffisamment cohérent pour l'instant, on se demande si une équipe ne commencerait pas à se dégager.

Évidemment, le mercato est loin d'être terminé, et il pourrait rebattre les cartes. Malick Fofana par exemple, absent face à Majorque (4-0) sur protocole commotion, n'est pas certain d'être encore là en septembre. Quid du poste de gardien également ? Ou encore de latéral gauche avec le probable retour de Nicolas Tagliafico ? Au milieu, Khalis Merah réalisent de belles choses, mais sera-t-il le troisième homme avec Tanner Tessmann et Corentin Tolisso ?

Fonseca satisfait la progression de l'équipe.

Toutes les inconnues ne sont pas levées après les deux succès probants contre Hambourg (4-0) et le RCD Mallorca. Mais ce qu'on a observé mérite que l'on s'arrête quelques instants dessus. "Nous avons vu une bonne dynamique offensive avec beaucoup de permutations, soulignait le technicien portugais au micro de la chaîne du club. Notre jeu de position a beaucoup progressé sur les deux dernières sorties. Le groupe évolue avec du courage et de la confiance."

La confiance se ressent notamment en attaque, les Lyonnais faisant preuve de réalisme globalement. Sur le côté droit, le binôme Saël Kumbedi - Ainsley Maitland-Niles paraît très complémentaire et performant. Et Georges Mikautadze, encore en rodage, vient de marquer deux buts lors des deux dernières rencontres.

Toujours aucun but encaissé

La satisfaction vient aussi du fait que l'OL n'a pas concédé la moindre réalisation en quatre parties. Cela reste à relativiser bien sûr, mais on se doute que la charnière Clinton Mata - Moussa Niakhaté appréciera. "C'était un très bon test. On a très bien joué en première mi-temps, avec une certaine solidité défensive. La cohésion était bonne, et c'est très important, on a aussi défendu avec le ballon, notait Paulo Fonseca. On a longtemps eu la possession, et c'est une façon intéressante de se protéger."

A un peu plus de 15 jours d'aller à Lens, les Rhodaniens paraissent aller dans la bonne direction. A voir si les recrues attendues pourront bonifier cela. Et surtout, si les coéquipiers de Corentin Tolisso sont capables d'élever encore le curseur d'un cran. Car le deuxième acte face aux Espagnols fut clairement moins convaincant que le premier.

L'OL au révélateur munichois

Nous allons le savoir assez vite, puisque samedi, c'est le Bayern Munich qui se dressera sur la route de l'Olympique lyonnais. Des Munichois pas à 100%, mais qui restent une référence en Europe. "Ce sera une confrontation très difficile, mais avec les progrès de l'équipe, on veut montrer le même visage et la même détermination que lors des deux précédents matchs", affirmait l'ancien entraîneur de l'AC Milan. Une solide prestation à l'Allianz Arena viendrait en tout cas valider la bonne impression laissée jusqu'ici.