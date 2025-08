Mercato : l’OL met le dossier Lees-Melou en stand-by

À la recherche de renforts dans l’entrejeu, l’OL avait ciblé Pierre Lees-Melou. Malgré l’accord avec le joueur, le club lyonnais a choisi d’étudier d’autres pistes face aux demandes de Brest.

Le mercato n’est pas entré dans sa dernière ligne droite, mais en ce 1er août, il reste désormais un mois à l’OL pour faire ses emplettes. Ces dernières restent dépendantes en grande partie des départs, mais le club a ciblé ses priorités pour les semaines à venir. Matthieu Louis-Jean a clairement annoncé que le renfort d’un milieu et de joueurs offensifs seraient à présent les dossiers brûlants entre Rhône et Saône. Pour l’entrejeu, Pierre Lees-Melou tenait la corde depuis plusieurs jours déjà. Intéressé par le projet lyonnais, le joueur de 32 ans avait trouvé un accord contractuel avec l’OL. Il ne restait alors plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Brest et c’est là où le bât blesse.

Une façon de mettre la pression ?

Après deux premières offres au rabais, les dirigeants rhodaniens avaient tenté de se rapprocher des exigences brestoises. En offrant 5,5 millions d’euros, l’OL pensait sûrement pouvoir rafler la mise pour Lees-Melou, mais c’était sans compter sur l’intransigeance du Stade Brestois. Les Bretons campant sur leur position d’un départ pour sept millions d’euros, l’OL aurait donc choisi de mettre en suspens le dossier Lees-Melou, d’après L’Equipe. Une manière de mettre la pression sur Brest ? Quoi qu’il en soit, d’autres pistes sont activées, à l’image de Tyler Morton, même si là aussi, la direction lyonnaise va devoir jouer des coudes avec Liverpool pour faire baisser le prix.