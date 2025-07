Sur le dernier mois du mercato, ce sera l'un des très gros dossiers de l'OL. Malick Fofana, que beaucoup annoncent sur le départ, sera-t-il encore Lyonnais en septembre ? Matthieu Louis-Jean n'a pas levé le voile sur cette question.

Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Lucas Perri... Les départs d'éléments cadres se sont succédé du côté de l'OL cet été. Il en reste encore plusieurs, comme Clinton Mata, Corentin Tolisso ou encore Malick Fofana. S'il n'est pas encore un leader par la parole, le Belge l'est sur le terrain. Aujourd'hui, il semble déterminant par sa faculté à éliminer, sa vitesse, et tout simplement, sa capacité à faire des différences.

Un OL déjà court offensivement

Son absence n'a pas eu d'impact mercredi contre Majorque (4-0), mais il devrait en être tout autre samedi contre le Bayern Munich. Sur son aile gauche, le feu follet n'a pas d'équivalent dans l'effectif rhodanien, surtout en l'absence d'Ernest Nuamah.

Afonso Moreira paraît encore un peu léger, mais il faudra avant tout lui laisser du temps. On a ainsi du mal à imaginer un Olympique lyonnais sans Fofana réussir à atteindre ses ambitions de venir concurrencer les meilleures formations françaises. Or, le footballeur de 20 ans est convoité. Sans être le plan A d'une grosse écurie, il figure tout de même dans les short-list.

"On décidera en fonction des offres"

Forcément, un départ est envisageable cet été, encore plus dans la situation de son club. "On s’est engagé sur un certain nombre de ventes. Ce n’est pas certain que ce soit Malick, a affirmé Matthieu Louis-Jean au Progrès. Le problème avec lui, c’est que c’est un excellent joueur, donc il est clair que l’on va être attaqué maintenant, demain, dans six mois, dans un an. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. On a un deal de cessions acté auprès de la DNCG. Le nom des joueurs n’est pas important pour moi. Ce qui compte, c’est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible pour le début de saison."

Il est vrai que nul n'est indispensable comme on dit. Cependant, la perte sportive représentée par un éventuel transfert de Fofana pourrait être bien difficile à combler pour l'OL. Le dirigeant a tout de même confié que la priorité des jours et semaines à venir était de renforcer le secteur offensif. Ce qui s'entend encore plus si l'attaquant international fait finalement ses valises.