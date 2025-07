Mercato : priorité à l'attaque désormais pour l'OL

Ayant largement dégraissé son effectif, l'OL souhaite désormais faire venir du renfort. Avec comme priorité les postes offensifs.

Il reste un petit peu plus d'un mois aux équipes pour faire leurs emplettes. Le mercato estival se fermera dans les principaux championnats le 1er septembre (31 août en Espagne). D'ici là, l'OL entend bien se montrer actif. Il l'a été depuis juin, avec beaucoup de ventes et autres départs pour des fins de contrat. Une obligation au vu des mesures qui planent au-dessus de sa tête.

Une masse salariale réduite de moitié

Car rappelons que l'Olympique lyonnais est certes maintenu en Ligue 1, mais il doit composer avec certaines limitations financières imposées par la DNCG. "On travaille avec un budget très restreint. La masse salariale a baissé de plus de 50%, mais nous nous étions préparés. A nous d'être plus intelligents, plus créatifs, afin de trouver des opportunités sur le marché, a exhorté Matthieu Louis-Jean sur la chaîne du club. Nous allons changer de logiciel, fini les recrutements hors de prix, pour le moment en tout cas. Il nous faut nous positionner sur des joueurs à fort potentiel avec des critères bien ciblés et des garçons d'expérience pour être compétitifs."

Pour l'instant, il a attiré deux footballeurs à polir, Ruben Kluivert (défenseur) et Afonso Moreira (ailier), que les Rhodaniens suivaient "depuis un petit moment", a confié le directeur technique de l'OL. Notamment via un scout intégré à la cellule "qui s'occupe du Portugal et de l'Espagne", a ajouté l'ancien défenseur de Nottingham Forest.

Au milieu aussi, l'OL veut bouger

L'opération dégraissage n'est pas encore terminée, Duje Caleta-Car (vers la Real Sociedad) et Malick Fofana occupant largement l'actualité lyonnaise sur ce sujet. Mais il est aussi question d'apporter du renfort à Paulo Fonseca. "Les postes offensifs sont la priorité pour les prochaines arrivées. Nous allons aussi bouger au milieu de terrain, a glissé Matthieu Louis-Jean. On sait qu'il nous manque du monde, mais la stratégie, c'était d'abord de réduire la masse salariale et de se séparer de quelques éléments. Maintenant, on va passer à une autre phase, celle du recrutement." Parmi les noms cochés, Dominik Greif, Nicolas Tagliafico, Pierre Lees-Melou ou encore Tyler Morton.