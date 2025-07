OL - Mercato : Majorque "ne veut pas lâcher" Greif

Dominik Greif, gardien de Majorque (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

À la veille du match entre le RCD Majorque et l’OL, Jagoba Arrasate a été interrogé sur le futur de Dominik Greif. L’entraîneur majorquin concède des intérêts, mais assure que le club ne bradera pas son gardien titulaire.

Les discussions vont-elles s’accélérer dans les heures qui arrivent du côté de Kuftein ? Il se pourrait bien puisqu’en marge du quatrième amical de l’OL contre Majorque, la situation de Dominik Greif semble être au cœur de cette opposition. Ces dernières heures, un intérêt lyonnais pour le gardien majorquin a fait surface. Ayant perdu Lucas Perri contre un chèque de seize millions d’euros, l’OL est à la recherche d’un gardien titulaire, comme l’a confirmé Paul Fonseca mardi. Le portier slovaque ferait partie de la short-list érigée par la cellule rhodanienne et des discussions autour de son cas pourrait bien avoir lieu ce mercredi. En tout cas, Dominik Greif a reçu la visite de son représentant et les deux ont discuté pendant deux longues heures à l’hôtel autrichien du RCD Majorque, comme l’a rapporté Diario Mallorca, présent sur place.

"Oui, certaines équipes s'intéressent à lui"

Le quotidien espagnol avance qu’une première offre pourrait arriver sur les bureaux espagnols dans les prochaines heures, autour de quatre à cinq millions d’euros. Suffisant pour convaincre les dirigeants de Majorque de lâcher leur portier titulaire. Interrogé sur les différents intérêts dont peut faire l’objectif Greif, Jagoba Arrasate s’est montré plutôt ferme. "C'est un excellent gardien, cela ne fait aucun doute. Certaines équipes s'intéressent à lui et nous verrons bien ce qui se passera, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas le laisser partir ou faire de cadeaux, car c'était notre gardien titulaire l'année dernière." L’entraîneur espagnol ne compte pas faire de cadeaux, malgré le fait que le Slovaque n'a plus qu’un an de contrat.