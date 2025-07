OL - Majorque : valider des acquis à la merci du mercato

Corentin Tolisso lors de Hambourg – OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Ce mercredi, l’OL rentre dans la dernière quinzaine de sa préparation face à Majorque. Les temps de jeu vont croitre pour certains, tandis que le club a clairement ciblé les priorités du mercato.

Après la canicule des premiers temps à Décines, les joueurs de l’OL ont trouvé un cadre dépaysant, mais pas forcément lumineux en Autriche. Depuis dimanche, les Lyonnais se battent avec la grisaille, mais surtout avec la pluie incessante qui touche le Tyrol depuis quatre jours. Dans ce décor bucolique, Paulo Fonseca tente de parfaire sa stratégie qui, à défaut d’être finale, doit poser les fondements de sa philosophie, qu’importent les joueurs. Car aujourd’hui, c’est bien là le plus gros point d’interrogation qui touche l’effectif rhodanien. À 18 jours de la reprise de la Ligue 1 à Lens, l’entraîneur portugais ne sait toujours pas sur quel pied danser. Enfin si, celui de travailler dans une certaine incertitude, celle qui fait que n'importe quel élément de son groupe peut partir à tout moment.

"On a besoin d'attaquants, d'un milieu et d'un gardien"

Certains sont un peu plus poussés vers la sortie que d’autres. Toutefois, le cas Duje Caleta-Car montre que cette préparation est plus que jamais dépendante de ce qui se passe en dehors du terrain. À l’heure de chercher des automatismes et des repères, Fonseca ne peut pas encore compter sur une équipe-type. Il en a une qui devrait être sensiblement la même que celle qui a commencé à Hambourg samedi dernier, Malick Fofana en moins.

Mais les manques sont encore bien présents et le Portugais ne s’en est d’ailleurs pas caché à la veille d’affronter Majorque. "Il nous manque des renforts. On a besoin d’attaquants, d’un milieu et d’un gardien." À une grosse quinzaine de jours du retour du championnat, les chantiers sont donc nombreux pour Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement. C’est dans ce contexte dans lequel le mercato accapare la quasi-totalité des discussions que l’OL veut encore monter en puissance.

Plus d'une heure de jeu pour certains

La victoire à Hambourg a fait du bien au moral et le visage montré notamment durant la première heure a satisfait le staff. Seulement, Malick Fofana avait été un des gros facteurs de ce succès en terres allemandes et le Belge ne sera malheureusement pas sur la pelouse de Kuftein ce mercredi à 17h30. Quand son nom revient avec insistance sur le marché des transferts, l’ailier doit suivre un protocole commotion sur les dix prochains jours. Le hasard fait bien les choses, serait-on capable de dire. Lucas Perri avait également loupé les deux premiers amicaux pour une blessure avant de mettre les voiles vers Leeds.

De là à dire que la situation est la même, il y a un pas qu’on ne franchira pas. Néanmoins, dans son désir de continuité, Paulo Fonseca aimerait certainement avoir une vision plus lointaine que le match d'après. Malheureusement, dans la situation actuelle à l’OL, difficile d’en demander plus. Contre mauvaise fortune, il faut faire bon cœur. Il n’était clairement pas venu pour ce projet, mais l’ancien coach du LOSC s’en accommode. Avec qui plus est une certaine appétence pour cette construction faite de jeunes, comme il l’avait montré dans le nord de la France. De quoi espérer des jours plus radieux que ceux en Autriche ?