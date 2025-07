Mercato : l’épineux cas Turner qui bloque l’OL

Dans sa volonté de se renforcer, l’OL se retrouve coincé par les restrictions liées à la DNCG mais aussi le dossier Matt Turner. La situation est encore loin d’être résolue avec le gardien de Nottingham Forest et bloque par conséquent le mercato lyonnais.

Tyler Morton, Pierre Lees-Melou, Dominik Greif. Depuis quelques jours, les pistes de recrutement sont de plus en plus nombreuses entre Rhône et Saône. Seulement, c’est bien dans le sens des départs que l’OL fait avant tout parler. Lucas Perri a rejoint Leeds United pour seize millions d’euros, tandis que Duje Caleta-Car s’apprête à rejoindre en prêt la Real Sociedad. Ces pertes sportives rentrent dans un désir économique de la part de la direction qui a besoin de remplir les caisses, mais aussi d’alléger la masse salariale. Tout cela rentrait dans la négociation avec la DNCG le 9 juillet dernier.

Le dernier coup de Textor

Pour recruter, l’OL devait vendre et non l’inverse. Seulement, tout n’est pas aussi simple, comme souvent à Décines. La faute à la dernière facétie de John Textor juste avant son départ et que le club traîne comme un boulet désormais. Avant de se voir retirer la présidence du club et d’Eagle Football Group, l’Américain avait continué ses petites affaires avec Nottingham Forest. Le milieu Danilo et le gardien Matt Turner devaient débarquer, une fois le passage devant la DNCG validé le 24 juin dernier. Le rendez-vous n'a pas eu l'issue escomptée et les dossiers ont fini en stand-by. Finalement, Danilo a rejoint Botafogo, évitant ainsi à l’OL de lâcher 25 millions d’euros pour le Brésilien.

Une enveloppe diluée sans accord final

Cependant, pour Turner, il y a toujours un hic et il est d’importance. Comme révélé il y a quelques jours déjà, le club lyonnais cherche à casser le contrat qui avait été signé par Textor et a mandaté un avocat. Seulement, la tournure des évènements n’est clairement pas positive et cela a des conséquences sur la globalité du mercato de l’OL. Avec une enveloppe de huit millions d’euros pour le transfert et un salaire qui serait au-dessus des 200 000€ dans la capitale des Gaules, Matt Turner est aujourd’hui une (très) grosse épine dans le pied des dirigeants lyonnais. Qui se retrouvent à activer des pistes, sans réel lendemain pour le moment.