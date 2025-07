Les clubs espagnols, bête noire de l’OL en amical

Invaincu depuis le début de la préparation, l’OL se frotte à Majorque ce mercredi (17h30). Le club lyonnais n’a remporté aucun de ses 5 derniers matchs amicaux face à des équipes espagnoles.

Ce mardi 30 juillet à 17h30, l’Olympique lyonnais affronte Majorque en match amical. Une rencontre qui s’inscrit dans la préparation estivale avant la reprise du championnat le 16 août, mais qui aura un petit goût de défi. En effet, l’OL reste sur cinq matchs sans victoire face à des clubs espagnols en amical, selon le compte X OL Data. Une statistique qui commence à peser et que les Lyonnais aimeraient bien effacer.

Cinq matchs sans succès à faire oublier

Sur les cinq derniers matchs amicaux contre des clubs de Liga, le bilan est peu flatteur : deux défaites et trois matchs nuls. L’OL s’est incliné contre le Celta Vigo (1-0 en 2023) et face à Villarreal lors de l'Emirates Cup 2015 (0-2). A côté, la formation a concédé des matchs nuls contre ce même Villarreal (2-2 en 2021), le FC Séville (0-0 en 2014) et le Real Madrid (2-2 en 2013).

Si certains de ces résultats ont montré de bonnes choses dans le jeu, l’équipe lyonnaise n’a pas su faire la différence. Le match contre Majorque est donc l’occasion parfaite pour mettre fin à cette série sans victoire et engranger de la confiance avant la reprise officielle. Reste à voir si les hommes de Paulo Fonseca parviendront à inverser la tendance ce mercredi en fin d'après-midi.