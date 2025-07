Mercato : l'OL d'accord avec Morton mais pas avec Liverpool

À la recherche de joueur pour renforcer son entrejeu, l’OL aurait déjà trouvé un accord avec Tyler Morton. Seulement, Liverpool se montrerait gourmand pour un élément en fin de contrat dans un an.

Plus qu'un simple intérêt de l'OL pour Tyler Morton ? Son profil plairait entre Rhône et Saône, puisqu'il a la particularité d'être un jeune joueur (22 ans), à l’aise techniquement, capable d’occuper plusieurs rôles au milieu. D'après le média britannique The Times, Morton verrait d'un bon œil le challenge rhodanien. Mieux, il aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l'OL, selon L'Equipe, afin de gagner en temps de jeu. Chose qu'il n'a pas chez les Reds, après s'être illustré en Championship lors de la saison 2023-2024, avec Hull City, en prêt, où il avait disputé une quarantaine de matchs.

Liverpool trop gourmand ?

Seulement, la saison passée (2024-2025), il n'a joué qu'à six reprises avec le groupe professionnel de Liverpool, évoluant avant tout avec la réserve liverpuldienne. S'il existe un accord joueur - club, l'OL va devoir convaincre son homologue anglais. Or, ce dernier se montrerait plutôt gourmand, espérant tirer neuf millions d'euros avec Tyler Morton. Une somme conséquente pour les finances lyonnaises. Toutefois, avec plus qu'un an de contrat, le champion d'Europe U21 pourrait se transformer en belle opportunité au fur et à mesure des semaines. De quoi permettre de trouver un bon compromis entre toutes les parties ?