Niakhaté prêt à franchir un cap avec l’OL

Arrivé à Lyon il y a un an, Moussa Niakhaté revient sur sa première saison en demi-teinte. Le défenseur central veut désormais montrer un tout autre visage et être à la hauteur des attentes.

Bien malgré lui, il a porté sur ses épaules le poids de son transfert. Arrivée contre un chèque de plus de 30 millions d'euros, Moussa Niakhaté a forcément eu de la pression. Elle a souvent été négative, notamment quand certaines erreurs ont eu raison d'un résultat positif. Jamais le dernier pour se présenter devant la presse même en temps difficile, il a dressé un bilan honnête de son début d’aventure lyonnaise. Il reconnaît avoir vécu une saison d’adaptation, marquée par des hauts, des bas, et une volonté constante de s’améliorer. "Je n’ai pas toujours été le meilleur sur le terrain. J’aurais pu faire mieux et j’en suis conscient", avoue-t-il sur OLPlay, en évoquant notamment son erreur lors du match à Rennes, qui avait lancé sa saison de manière compliquée.

Une saison pour confirmer

Mais malgré tout, le défenseur a su relever la tête et retrouver du plaisir sur le terrain après deux années perturbées par les blessures à Nottingham Forest. La régularité retrouvée à l’OL lui a permis de reprendre confiance. Conscient des attentes autour de lui, Niakhaté veut désormais prouver sa vraie valeur. "Je sais que je peux faire mieux", affirme-t-il. Pour cela, il s’investit à fond, avec notamment "un gros travail à la vidéo".

Plus confiant, plus stable physiquement, le défenseur sénégalais aborde cette nouvelle saison avec l’envie de s’affirmer comme un pilier de l’équipe. Une saison charnière pour lui, où l’objectif est clair : être à la hauteur des ambitions du club et de celles placées en lui. ”Je veux aider l’équipe à atteindre les objectifs et de mon côté atteindre les espérances qu’il y a autour de moi”. Et ainsi faire taire les critiques pour que son prix d'achat ne soit plus pointé du doigt.