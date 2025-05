OL : Niakhaté a porté le poids de son transfert sur ses épaules

Moussa Niakhaté et Jordan Veretout lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OL l'été dernier, Moussa Niakhaté a vécu un exercice contrasté. Largement critiqué pour ses performances sur le terrain, le Sénégalais a pourtant fait l'unanimité dans le vestiaire.

Il le savait, tout le monde le savait et ça n'a pas manqué. Dès ses premiers mots comme nouveau joueur de l'OL, Moussa Niakhaté savait qu'à un moment ou un autre, le prix de son transfert serait forcément mis sur la table. Il n'a pas fallu bien longtemps, puisque dès la première journée de Ligue 1, le défenseur s'est rendu coupable d'une grossière erreur de relance contre Rennes. Comme débuts, le Sénégalais aurait pu connaître mieux, mais cela a donné le ton d'un exercice 2024-2025 loin d'être de tout repos. Dans la période de vaches maigres économiques que vit l'OL, John Textor avait toutefois choisi de casser sa tirelire à deux reprises, à chaque fois en faisant affaire avec Nottingham Forest. D'abord Orel Mangala en janvier 2024, puis Moussa Niakhaté quelques mois plus tard.

Deuxième temps de jeu à l'OL cette saison

Si le Belge a vite repris la poudre d'escampette avec Everton, son ancien compère en Premier League n'a pas manqué d'essuyer les critiques. Titulaire indiscutable avec le plus gros temps de jeu pour un joueur de champ cette saison, Niakhaté n'a pas été mis en concurrence et c'est peut-être là le problème. Sous Pierre Sage puis Paulo Fonseca, aucun autre défenseur n'a réussi à mettre en péril le statut de l'ancien de Mayence malgré des performances en deçà. Loin d'être à l'aise balle au pied, Niakhaté a surtout fait preuve de certaines erreurs de placement et de timing assez surprenantes pour un joueur de son niveau.

Tout le monde mettra logiquement en avant son manque d'agressivité sur la tête de Harry Maguire pour le 5-4 de Manchester United à Old Trafford. Probablement ce qui symbolise le plus cette saison du défenseur sénégalais, pourtant auteur de plusieurs bonnes prestations en marge de ce rendez-vous européen. Mais, il en aurait fallu un peu plus pour un joueur acheté 31 millions d'euros. "Il arrive comme un taulier, comme un titulaire indiscutable, celui qui est la base et les fondations de cette défense. Force est de constater qu'elles sont très fragiles quand il est là, n'a pas manqué de pointer Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones" lundi. Dans le rapport qualité - prix, on est loin du compte".

Les ventes de Sarr et O'Brien ne sont pas passées

Parmi les plus grosses déceptions de la saison dans les rangs de l'OL, Moussa Niakhaté porte, bien malgré lui, le poids du prix de son transfert. S'il avait été acheté moitié moins cher, l'indulgence aurait été plus grande ? Très certainement, même si cela n'effacerait pas les erreurs de marquage ou de placement que l'on a pu constater tout au long de la saison. Avec un transfert faisant de lui la recrue la plus chère de l'histoire du club, Niakhaté peine pour les erreurs de John Textor et de la direction. La somme mise sur le natif de Roubaix aurait pu servir à se renforcer dans d'autres secteurs, peut-être plus prioritaires.

La défense était un chantier et le reste toujours, mais avec Jake O'Brien ou encore Mamadou Sarr comme solutions déjà présentes dans le groupe lyonnais, Pierre Sage avait déjà de quoi bricoler l'été dernier. Malheureusement, les trente millions d'euros gracieusement offerts à Nottingham Forest ont poussé à vendre en urgence deux jeunes joueurs pour une somme quasi identique (19 millions pour O'Brien, 10 pour Sarr). De quoi laisser des regrets aux supporters rhodaniens alors que les projections sur une plus-value sont clairement nulles avec Niakhaté, qui a fêté ses 29 ans en mars dernier.

Une personnalité qui a séduit dans le vestiaire

Sans dire qu'il est une erreur de casting, le profil de l'ancien Valenciennois ne semble pas correspondre à la philosophie de jeu prônée aussi bien par Sage que par Fonseca. Néanmoins, il est resté indéboulonnable avec 42 matchs joués et seulement six rencontres manquées. Preuve du manque de concurrence de la part de Duje Caleta-Car ou Warmed Omari mais aussi de son importance aux yeux de ses coachs. Si ses prestations sur le terrain ont pu faire jaser, dans le vestiaire et hors du terrain, Moussa Niakhaté est clairement une très bonne pioche.

À l'aise dans l'exercice de la communication, le défenseur est rapidement devenu un taulier du groupe, grâce à sa bonne humeur et à sa faculté à faire le pont entre les différentes générations. Tel un grand frère, il a rapidement pris sous son aile des jeunes comme Malick Fofana ou Enzo Molebe, tout en étant parmi le conseil des sages du groupe lyonnais. Tout n'a pas été parfait dans cette saison et Niakhaté en a conscience, lui qui n'hésite pas à multiplier les heures de vidéos pour gommer ces défauts. Peut-être que l'an II permettra d'avoir les épaules un peu moins lourdes.