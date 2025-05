L'OL encore sanctionné par la FIFA pour une dette

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Lundi en début de soirée, la FIFA a dévoilé la liste des clubs interdits de recrutement. Une liste dans laquelle le nom de l'OL figure à cause d'une dette de quelques milliers d'euros. Le club assure s'être mis en règle.

Une de plus. C'est une nouvelle épine dans le pied pour l'OL, à désormais moins d'un mois du passage devant la DNCG. Lundi soir, la FIFA a placé le club lyonnais sur la liste de ceux interdits d'enregistrements de nouveaux joueurs (nationaux et internationaux). La sanction prononcée par la FIFA court sur trois "périodes d'enregistrement", donc jusqu'au mercato estival 2026 inclus. Mais pourquoi une telle sanction alors que l'OL tente de montrer patte blanche auprès de la DNCG pour éviter de lourdes sanctions ? Tout simplement à cause d'une dette de 2 000 euros, comme avancé par L'Équipe. Cette dernière correspondrait à un reliquat d'indemnités de transfert non honorées en temps et en heures. Une fâcheuse habitude à Décines cette saison. Après de nombreuses relances restées sans réponse, la FIFA a donc choisi de sévir.

La dette déjà réglée

Mis au courant de cette interdiction en même temps que la mise en ligne du ban sur le site de la FIFA, l'OL n'a pas manqué de réagir et assure que tout est rentré dans l'ordre depuis. "Nous avons examiné certaines procédures internes au cours des dernières semaines et ce problème en faisait partie, a communiqué le club lyonnais lundi. Nous avons mis en place de nouvelles procédures pour l'avenir." En payant le montant dû, l'OL espère donc la sanction levée dans les prochains jours, comme le veut le règlement de la FIFA. Mais ce dysfonctionnement interne comme pointé par le club est une énième preuve que tout ne tourne pas rond à Décines.