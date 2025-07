Avec deux victoires en deux matchs, l’Allemagne de Jule Brand est déjà qualifiée pour les quarts de l’Euro 2025. Le match contre la Suède déterminera qui des deux nations terminera à la première place.

Le suspense n’existe déjà plus dans le groupe C de cet Euro 2025. Après deux journées, les qualifiés pour les quarts sont déjà connus avec la Suède et l’Allemagne au tour suivant. Grâce à une Jule Brand à son avantage depuis le début du tournoi, les Allemandes ont validé leur ticket, mais n’ont pas encore terminé le travail. Si le top 8 est déjà dans la poche, il reste encore à aller accrocher la première place du groupe. Avec une différence de +3, les médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Paris sont devancées d’un petit but par la Suède.

Les Bleues au programme en quarts ?

Ce samedi soir (21h) à Zurich, l’enjeu sera avant tout cette première place. Si cela peut paraitre anecdotique, une victoire pourrait avoir une vraie incidence pour Jule Brand et ses coéquipières. Selon la position, l’Allemagne pourrait affronter la France, l’Angleterre ou les Pays-Bas au tour suivant. Rien de gravé dans le marbre encore, puisque tout reste à jouer dans la poule D des Bleues. Que ce soit pour la qualification ou pour la première place.