L'OL fait le point sur sa situation financière

Michele Kang présidente de l’OL et de l’OL Lyonnes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Trois jours après le maintien en Ligue 1, l'OL peut enfin se concentrer sur le sportif. Toutefois, l'aspect financier n'est jamais bien loin et le club a fait le point sur la situation après le passage réussi en appel.

Depuis lundi, les joueurs de Paulo Fonseca ont repris le chemin de l'entraînement. Pourtant, cette reprise est longtemps restée secondaire, dans l'ombre du futur de l'OL. Rien de surprenant puisque le club jouait sa survie en Ligue 1 et même plus que ça. Désormais, le sportif va se retrouver de nouveau au centre des discussions, bien que la situation financière ne quittera pas si facilement la place publique. Si Michele Kang et Michael Gerlinger ont inversé la tendance auprès de la DNCG, l'OL reste encore dans une situation inconfortable. Une discipline financière va voir le jour pour rentrer dans les clous français, mais aussi européens, suite à l'accord avec l'UEFA.

Une volonté de ne plus dépendre de Textor et Eagle Football Holdings

Vendredi soir, l'OL, via Eagle Football Group, a tenu à faire un point sur la situation financière du club après ce passage devant la commission d'appel. L'occasion de confirmer ce que les supporters avaient pu lire ces dernières heures concernant les garanties présentées à la DNCG. "Sur le plan financier, les besoins sur l'exercice 2025/26 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du Groupe au 30 juin 2025, complétée par un apport de 87 M€ réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Holdings, ainsi qu'une garantie bancaire de 30 M€ pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires."

Cet apport de liquidité qu'avait mis en avant Michele Kang mercredi lors de sa conférence de presse doivent permettre de "ne plus être dépendant des opérations menées par Eagle Football Holdings en lien avec la cession des parts détenues dans Crystal Palace et une introduction en Bourse sur le NYSE." Une façon à peine cachée de dire que l'OL ne veut plus dépendre de John Textor et de ses tours de passe-passe.