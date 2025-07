L’UEFA confirme la lourde amende contre l’OL

Dans le cadre d’un accord permettant à l’OL de pouvoir jouer en Ligue Europa la saison prochaine, l’UEFA a infligé une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions d’euros au club lyonnais.

À l’OL, il est clairement plus question de gros sous que de sportif ces derniers mois, voire années. John Textor a beau avoir rendu son tablier, les pots cassés de son règne risquent de perdurer encore un moment entre Rhône et Saône. En plus de l’appel pour rester en Ligue 1 et le plan d’austérité qui va en découler en cas d’issue positive, le club a également dû négocier avec l’UEFA pour pouvoir participer à la prochaine Ligue Europa.

Des objectifs qu’il va falloir tenir et respecter

Cette participation reste toujours soumise à une présence dans l’élite française mais l’OL a dû trouver un accord financier strict pour être de la partie. Ce vendredi, l’instance européenne a confirmé ce qui était entendu depuis plusieurs jours : une amende pouvant aller jusqu’à 50M€, en cas de non-respect des objectifs fixés.

Le communiqué de l’UEFA

« Le 26 juin 2025, le Club a convenu d’un accord de règlement pour une période de 4 ans (l’« Accord de règlement» ou le « Règlement ») avec le CFCB, qui est basé sur les éléments énumérés ci-dessous tels qu’ils ont été proposés par le CFCB. Le régime de règlement couvre les quatre périodes de déclaration se terminant en 2025, 2026, 2027 et 2028 et les quatre saisons sportives 2025/26, 2026/27, 2027/28 et 2028/29.

Le club s’engage à atteindre les objectifs suivants :

- Pour la saison 2025/26, le Club aura un déficit maximum des recettes du football pour la période de référence se terminant en 2025, équivalent au déficit prévu dans le plan d’affaires (« Objectif 2025 »).

- Au cours de la saison 2026/27, le Club enregistrera un déficit maximum des recettes du football de 5 millions d’euros pour la période de référence se terminant en 2026 (« objectif 2026 »).

- Au cours de la saison 2027/28, le Club aura un déficit maximum de 0 million d’euros pour la période de référence se terminant en 2027 (« Objectif 2027 »).

- Pour la saison 2028/29, le Club se conformera aux exigences de stabilité (c’est-à-dire à la règle des revenus du football), en affichant un excédent global des revenus du football ou un déficit global des revenus du football dans les limites de l’écart acceptable pour les périodes de reporting se terminant en 2026, 2027 et 2028 (« Final Target »).

- L’objectif 2026 peut être augmenté jusqu’à un maximum de 60 millions d’euros si cette augmentation est entièrement couverte par des contributions ou des capitaux propres au cours de la période de référence se terminant en 2026.

- L’objectif 2027 peut être augmenté au cas où le Club surpasse l’objectif 2026. Dans ce cas, la somme de l’objectif 2026 et de l’objectif 2027 ne peut excéder un déficit global de 60 millions d’euros au titre des bénéfices tirés du football.

Si la situation financière ou sportive du club est sensiblement différente en raison de circonstances, telles que l’absence d’apports de fonds convenus dans les délais fixés ou la relégation de la première division

imposée au niveau national, le règlement sera nul et non avenu, et le club accepte une exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA applicable.

L’amende totale s’élève à 50 millions d’euros et sera payée de la manière suivante :

- Un montant inconditionnel de 12,5 millions d’euros ; et

- Un montant conditionnel jusqu’à 37,5 millions d’euros si le Club dépasse de 20 millions d’euros ou moins les objectifs fixés dans la section 3 de, comme suit :

- 12,5 millions d’euros si le Club dépasse l’objectif 2025.

- 12,5 millions d’euros si le Club dépasse l’objectif 2026 ; et

- 12,5 millions d’euros si le Club dépasse l’objectif 2027.

- Si le club dépasse l’un des objectifs susmentionnés de moins de 20 millions d’euros, l’amende conditionnelle sera calculée proportionnellement à l’écart par rapport à l’objectif. »