Metz avec ses supporters samedi au Parc OL ?

Comme les supporters lyonnais à Lens, ceux de Metz pourront venir encourager leurs joueurs au Parc OL samedi. Malgré un certain antagonisme entre groupe des deux clubs, la billetterie messine a ouvert ce lundi pour le déplacement à Décines.

Un stade à guichets fermés avec des supporters des deux clubs concernés, il n’y a rien de mieux. Le déplacement de l’OL à Lens en a été une nouvelle fois la preuve. Si logiquement des insultes ont fusé, il y avait de l’ambiance à Bollaert et à l’heure de mettre en avant le produit Ligue 1 avec la nouvelle plateforme de diffusion, cela rend tout de suite mieux. Samedi, les joueurs de Paulo Fonseca ont pu compter sur le soutien de plus de mille supporters et la communion a été totale. Ce samedi, l’OL retrouvera son public face au FC Metz et là encore, le parcage ne devrait logiquement pas être vide. Avec les préfectures, il convient toujours de se méfier, avec parfois des annonces en dernières minutes. Mais, en ce début de semaine, le déplacement des supporters messins n’est en tout cas pas interdit.

Un déplacement encadré en Moselle il y a 18 mois

Pour preuve, le promu a lancé la vente de billets à ses fans pour pouvoir faire le déplacement et prendre place dans le troisième anneau du Parc OL. Pourtant, entre les supporters rhodaniens et messins, il existe un certain antagonisme qui est d’ailleurs souvent mis en avant pour encadrer la venue des Lyonnais au stade Symphorien. En février 2024, seuls 500 supporters de l’OL avaient pu faire le déplacement en Moselle à cause "de l’antagonisme entre les deux groupes ultra de deux clubs et d’un pétard lancé en direction du gardien lyonnais (ndlr : Anthony Lopes) en 2016." À voir donc si cet encadrement s’applique également dans le sens inverse dans les prochains jours.